朝鲜导弹：特朗普对中国反应“失望”

图片版权 AFP Image caption 朝鲜首都平壤用大萤幕向民众展示导弹试射。

美国总统特朗普对中国没有做足够的努力阻止朝鲜发展武器感到“失望”。

特朗普在推特（Twitter）上说，他不会让中国对朝鲜“毫无作为”。

这则推特是在朝鲜成功进行本月第二次洲际导弹试射的后一日发布。

朝鲜声称整个美国本土都在朝鲜的射程范围之内。

周六，美军两架B1轰炸机在朝鲜半岛与韩国、日本飞机进行演习。

美国太平洋司令部表示，演习是对朝鲜试射导弹的“直接反应”，而且是“对美国的盟友展现出持续性的、钢铁一般承诺的表现”。

“朝鲜是区域稳定最迫切的威胁，”太平洋美军空军司令欧萧尼西（Terrence J O'Shaughnessy）在声明中表示。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年7月29日

Skip Twitter post 2 by @realDonaldTrump ...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年7月29日

周六中国谴责试射，并呼吁各方克制。

但特朗普对中国的反应表示失望，将美国与中国的贸易赤字和对朝鲜政策连结。

“我对中国很失望，我们过往的愚蠢领袖让他们每年赚走数百亿美元，但他们至今却没有对朝鲜做出任何事，只是说说而已。”特朗普在连续两则推特中写到。

“我们不会容许这种情形持续下去。中国明明可以轻易解决这个问题！”

中国和朝鲜接壤，是朝鲜最亲密的贸易和经济伙伴。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜电视台播出金正恩庆祝试射成功的画面。

特朗普和中国国家主席习近平今年初商讨了朝鲜问题，美国官员表示两国正在“讨论多种可能的选项”来控制朝鲜政府。

但在那之后朝鲜又进行了两次洲际导弹试射。

韩国在朝鲜试射导弹后，对于朝鲜可能“在科技上有显著进步”表示担心，并说这一次的导弹试射“发射的时间和地点都很独特”。

日本首相安倍晋三称这个对日本的安全威胁是“严重且真实的”。

朝鲜多次违反联合国决议试射导弹。

朝鲜试射的洲际弹道导弹的高度能够突破大气层，它所使用的轨道技术加上高度，让它能够避开邻近国家的射击。

虽然试验正在进行，专家相信朝鲜仍无法将核弹头微型化以装载到长程飞弹上，也无法保证核弹头不会在飞行途中突然引爆。

但一些人认为，照现在情况看来，朝鲜可能在五到十年内克服技术困难，制造出能袭击美国的武器。