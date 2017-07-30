朝鲜半岛：如果爆发战争会是什么样？

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜半岛局势紧张，警钟不断

朝鲜半岛警钟越来越响亮。专家预计，三年之内朝鲜就有可能研制出飞抵洛杉矶的导弹。特朗普警告，可能和朝鲜发生"很大、很大的冲突"，他的亲密顾问也曾表示，"战略耐心的时代结束了"。如果朝鲜半岛真的爆发战争，会是什么样？BBC《Inquiry》栏目请专家分析。

朝鲜半岛已经发生过一次战争。那是1950年代，金日成领导的朝鲜（北韩）入侵韩国（南韩）。美国出兵，中国出兵。

六十年过去了，战争阴云再次逼近朝鲜半岛。

金日成的孙子、朝鲜领导人金正恩不顾国际社会的警告，反复试射导弹、核武器。一些专家预测，三年之内，朝鲜导弹将能够飞抵洛杉矶。美国总统特朗普警告，有可能和朝鲜发生"很大、很大的冲突"。

世界核武大国对朝鲜半岛都有兴趣，如果再度爆发战争，会是什么样子呢？

图片版权 Getty Images Image caption 1950年代的战争给朝鲜半岛留下巨大的惨痛和破坏

上次

上一次朝鲜战争始于1950年。二战后，超级大国苏联和美国以三八线为界划定朝鲜半岛受降区：苏联控制北部，美国控制南部。

6月25日，朝鲜军队以反击为由越过三八线，半岛爆发内战。美国派兵帮助韩国击退"共产主义的入侵"，韩国首都汉城（首尔）两个月后即被收复。

但是，美国决定北上统一半岛，引起中国警觉。中国志愿军跨过鸭绿江参战。

原本以半岛统一为目标的战争几乎演变为第三次世界大战：核战。

三年后，战争走入死胡同，没有和平协议，留下的只有惨痛的伤亡、巨大的破坏。

美国中情局前朝鲜半岛事务分析师、现在首尔大学任教的苏·特里（Sue Terry） 告诉BBC，朝鲜300万人丧生，10万孩子成遗孤，平壤被夷为平地。

1953年7月27日，朝、韩签署停火协议（不是和平协定）。64年后的今天，从技术层面看，朝鲜和韩国仍然处于战争状态。

图片版权 Getty Images Image caption 朝韩之间的非军事区是世界上军事化最强的地区之一

失算

伴随着紧张不断升级，一些专家相信，"失算"可能让战火重燃。

乔治城大学安全研究中心分析员、美军退役上校麦克斯韦尔（David Maxwell）说，隔开朝鲜和韩国的非军事区是全世界军事化最为严重的地区之一。

他说，朝鲜有110万现役军人，70%派驻在平壤和非军事区之间。麦克斯韦尔曾经帮助美国制定如果朝鲜再次入侵韩国、美国将作何反应的计划。

他说，朝鲜军队巨大，后备役多达600万，"依我看，这是世界第四大军队。"

麦克斯韦尔说，朝鲜最近的核试验、导弹试射增加了美国先发制人的可能性。如果金正恩认为特朗普准备先发制人，可能会下令开战。"朝军官兵会得到命令，动用所有武器装备，给韩国最大程度的打击和破坏。"

"开战几小时之内，朝鲜炮弹、导弹将对韩国狂轰滥炸，主要目标是首尔。"朝鲜导弹五分钟之内即可抵达首尔。

韩国都市人口2500万，把这些人都搬去保护区并非易事。

麦克斯韦尔说，"初步伤亡预测是，战争爆发第一天就可能有64000人丧生。""这样程度的痛苦，我们无法想象。"

平壤的目的应该和1950年代相同，部队向南挺进，迫使首尔接受半岛统一、归属朝鲜控制。

这也是朝鲜1950年的目标，当时他们可能没有预计美国会出兵。不过这一次不同，华盛顿有准备立刻干预、保护韩国。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜军队“世界第四大”

增援

德克萨斯安格拉州立大学安全与犯罪司法系研究系教授布鲁斯·贝托尔（Bruce Bechtol，曾任五角大楼资深分析师）告诉BBC，美国根本不会允许朝鲜控制首尔。

"冲突爆发第一个星期，（美国）飞行员恐怕睡不成多少觉。"

"（美国）当务之急是，调动空中打击能力、尽可能阻止（朝鲜）军队南下。同时等待重武器增援抵达战区。"

他说，美军在战区的军事硬件部署将翻一番。朝鲜发功进攻几分钟之内，美军在世界各地的大批军械将被调往朝鲜半岛。从日本到德克萨斯，满载步兵、坦克、装甲车、重型火炮等所有必需战略物资的军舰将被派往半岛附近海域。

美国在朝鲜半岛准备好所有这些军事物资和装备可能最长需时三个星期。届时，将成为军事冲突的决定性的转折点。

贝托尔说，朝鲜发动战争所需的物资、比如武器弹药、食品、燃料等等，可能只够坚持两到三个星期。这样，朝鲜的计划一定是，短期内达到所有目标。

一旦在半岛地区完成军力部署，美国的任务是击退朝鲜军队。贝托尔说，这难度很大。现在朝鲜军队的规模与1950年代相比强大了11倍。

不过他说，即使如此，战争中谁将获胜毫无疑问。问题是，一旦朝鲜军队在美国打击之下开始崩溃，事态可能会演变成灾难性的。

军事冲突可能会发展成为核冲突。

贝托尔说，当金正恩和他身边的5000-7000精锐部队意识到时间所剩无几时，他们没有原因不使用核武器、消灭几十万美国人。"依我看，这种情况下，朝鲜最有可能使用几周前试射的那种导弹。"

使用核武器可能是外卡，但是贝托尔认为，就算不用核武器，传统战争带来的人员伤亡也将是巨大的。"我给你一个可能的数字：第一个星期内，30到40万人丧生，包括士兵和平民。"

"三个星期之后，可能达到200万。"

但是，这还不是终结。因为在这种局面之下，和第一次战争不同的是，（美国）恐怕不会允许朝鲜政权存在下去。如果这次战争可能会以半岛统一告终，过程会是平稳的吗？

图片版权 Getty Images Image caption 这一次，美国还会允许朝鲜政权存在下去吗？

过渡

研究战争直接后果的乔治城大学亚洲经济和政治研究教授巴比纳·黄（Balbina Hwang）说，这次朝鲜战争更加复杂、更加混乱的阶段将是过渡阶段。"我们无法知道韩国自己是不是能够应付。"

曾在美国国务院任职的黄教授说，战乱中，大约有6000到7000万人可能会流动。韩国现在大约5000万人居住在首尔大都市区，人的本能是逃离炮火；此外还要加上将近2000万"被解放"的朝鲜人，他们可能也会往南逃。

当然，1950年战争之后，朝鲜和韩国都重建了。黄教授相信，长远之内韩朝能够实现统一，更加令人担忧的是短期后果。

"毫无疑问，（朝鲜、韩国）有巨大差别。朝鲜人更矮、更瘦。更重要的是，营养不良影响发育，包括身体、精神和感情上的。"

"我们这里说的是，2000万（朝鲜）人，过去将近70年间没能像韩国人一样成长，"试图把他们统一起来"将产生巨大的后果"。

以上各种分析、预测，还未把中国和俄国是否决定参战考虑进去。

所以，朝鲜半岛的新战争会是什么样？唯一可以肯定的是：可怕。