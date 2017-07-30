美军常年“烧钱”买“伟哥”可有难言之隐

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部每年要为现役、和退役军人的医疗福利花费数百亿美元。

据报，美军自2011年花在购买"伟哥"等等帮助勃起的药物上面的钱都够买好几架战斗机的了。让美国国防部这么"烧钱"，其中必有原因。

美国报纸《军事时报》称，美国五角大楼每年都得花上8400万美元购买治疗勃起功能障碍的药物。

此前，美国总统特朗普说美军中变性人带来"巨大医疗成本和破坏性"引发巨大争议。但依照美国智库"兰德公司"去年的估算，美军为变形服役人员的医疗开支最多让美军医疗帐单每年多840万美元，仅是花在"伟哥"上钱的十分之一。

那问题来了。美国国防部为什么每年要花那么多钱买"伟哥"呢？

老兵需要

《军事时报》同时报道称，自2011年以来，美军总共花了2.94亿美元购买包括"伟哥"在内的治疗勃起障碍的药物。

这些买"伟哥"的钱够买几架战斗机了。

仅在2014年，美军就开出了大约118万个处方，而且开出的绝大部分都是"伟哥"。那都是哪些人让美国政府掏钱、不停地服用"伟哥"呢？

据信，美军中部分现役军人在服用"伟哥"，但不足吃"伟哥"人数的10%。

绝大多数让美国政府买单的"伟哥"开给了诸如退役军人、及其家属等等这些符合条件的患者，而且这个受益群体人数庞大。

事实上，享受美国国防部医疗福利的人数据信高达大约1000万人，仅2012年就花掉了520亿美元。

众所周知，勃起功能障碍主要出现在老年人当中。由于这部分退役老兵需要服用"伟哥"，导致这笔费用高昂。

有消息称，自美军出兵伊拉克和阿富汗以来，美军中现役军人出现勃起功能障碍的患者也呈上升趋势。

"心理因素"

依据美国"军队健康监测"部门2014年的一项研究发现，在2004年至2013年中100248例现役军人出现的勃起功能障碍病例中，有将近一半都是由于心理因素造成的。

图片版权 Getty Images Image caption 数据显示，美军退役老兵对“伟哥”有强烈需求。

美国退伍军人事务部发布的报告显示，患有"创伤后压力症"(PTSD)的男性退伍军人"出现勃起障碍或其它性功能疾病的几率比平民明显高很多"。

该研究指出，患有"创伤后压力症"的男性退役战斗人员有85%都出现了勃起功能障碍，几乎是从前线归来未患任何精神疾病的战斗人员人数的四倍。

但另有数据显示，美军中从未参展的服役军人比起打过仗的战友们而言，反倒更容易患有勃起功能障碍。

当然，很多常见病如心脏病、高血压和糖尿病等等，都与勃起功能障碍有关。

说到这里，其实美军花那么多钱买"伟哥"和其它"壮阳药"的原因很简单：就是要为那些数百万现、退役美军男爷们儿的医疗费买单。