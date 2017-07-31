洛杉矶办奥运请巴黎“你走先”

图片版权 Google Image caption 巴黎曾在申办2012年奥运会上败给伦敦，现在和洛杉矶“搭伙”分别主办2024和2028年奥运会。

在仅剩的两座申办下两届奥运会的城市中，洛杉矶准备先"出牌"，将宣布主办2028年夏季奥运会，把2024年奥运推给巴黎。

国际奥委会在今年六月曾遭遇尴尬境地。本来想未雨绸缪的国际奥委会还是被现实打了个措手不及：国际奥委会投票决定要一次公布未来两届奥运会的主办城市，结果发现全世界想申办奥运的就俩城市：巴黎和洛杉矶。

结果巴黎和洛杉矶轻而易举地拿到了申办权，留给外界的疑点不过是谁先主办而已。

现在洛杉矶即将在英国夏令时凌晨一点召开新闻发布会，正式宣布自己同意主办2028年的夏季奥运会。

有消息人士向BBC透露说，洛杉矶同意接受主办2028年奥运会的理由很简单，算来算去，后主办奥运比先在2024年主办奥运要更有经济收益。

国际奥委会希望洛杉矶和巴黎这两个"难兄难弟"能在九月前商量出个结果，否则国际奥委会就自行投票，选出哪个、哪个就主办2024年奥运会。

当时洛杉矶奥组委负责人瓦瑟曼似乎就在给巴黎递话。他说："我们从来就没只想过2024年的奥运会。"

但后来他们的发言人马上对BBC说："洛杉矶也是主办2024年奥运的理想城市，我们并没有在这个问题上让步。"

巴黎强调他们得先来，因为准备建奥运村的那块地儿在2024年后就没法用了。

洛杉矶力争要办一次"节俭型"奥运会，他们辩称奥运用的着的设施都是现成的。不过巴黎惨点儿，巴黎需要狠花一大笔钱搭建多个造价昂贵的场馆。

Image caption 英国奥运选手利德尔曾在1924年巴黎奥运期间拒绝在周日参加比赛。

当初申办城市就剩下洛杉矶、和巴黎这么俩城市了，本打算一起竞争的布达佩斯、汉堡和罗马都自己宣布退出了。

BBC体育记者卡普斯迪克分析认为，其实这算是巴黎赢了这个回合。巴黎如果主办2024年奥运会的话，相当于玩儿了一回"百年重现"。1924年的5月到7月间，巴黎曾主办了第八届夏季奥林匹克运动会。

而洛杉矶似乎更看重赚不赚钱。这座城市和奥委会算账后得出结论，国际奥委会还是愿意等到2028年。

至于退出奥运申办的波士顿、汉堡、罗马和布达佩斯来说，他们最"肝儿颤"的不仅是主办奥运会要花超多钱，而且还不得人心。

对于国际奥委会来说，头等大事就是必须想法子吸引全球的各个城市动办奥运的念头。

不过事情发展到这地步，国际奥委会也只能走着看。