履新才10天 斯卡拉姆齐“被总统炒鱿鱼”

图片版权 Reuters Image caption 斯卡拉姆齐于7月21日履新。这也意味着，他可能是美国历史上职业生涯最短的白宫通讯联络主管。

10天前才履新的白宫通讯联络主任斯卡拉姆齐周一（7月31日）"被总统炒鱿鱼"。

美国媒体报道说，这一决定是特朗普的新白宫幕僚长凯利建议总统作出的。

斯卡拉姆齐于7月21日履新。这也意味着，他可能是美国历史上职业生涯最短的白宫通讯联络主管。

斯卡拉姆齐白宫职业生涯的终结，源自于他上周与《纽约客》的一次采访。在那次访问中，斯卡拉姆齐的不雅言语和对白宫前幕僚长普里巴斯（Reince Priebus）的指责让白宫十分尴尬。

“白宫没有混乱”

图片版权 Twitter Image caption 特朗普说："白宫没有混乱"

白宫近期频繁的人士变动和媒体报道的内部斗争，也使得总统特朗普出面回应。在周一的一条推文中，特朗普说：“白宫没有混乱”。

不过在过去两周，白宫新闻发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）和特朗普的幕僚长普里巴斯相继离职。前者因对斯卡拉姆齐的任命不满而辞职；后者据报与斯卡拉姆齐不合而离开。

白宫在随后的一份声明中确认了这一消息，并称斯卡拉姆齐之所以离开，是为了让新上任的幕僚长凯利能够更好地组建自己的团队。

但斯卡拉姆齐此前向外界表示，他并不汇报给幕僚长，而是直接向总统汇报。