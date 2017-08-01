美参议员建议华府通过限制中国投资向朝施压

图片版权 Getty Images Image caption 在一封致特朗普的信函中，舒默要求总统通过美国外国投资委员会（CFIUS）来向北京进行经济施压。

美国最高级别的民主党参议员查尔斯·舒默（Charles Schumer）周二（8月1日）敦促总统特朗普通过阻止中国在美投资来让北京"帮助停止朝鲜具有威胁性和不稳定的行为。"

在一封致特朗普的信函中，舒默要求总统通过美国外国投资委员会（CFIUS）来向北京进行经济施压。

此前，朝鲜在首尔时间上周五晚试射了一枚洲际弹道导弹。这使得半岛局势再次升级。朝鲜称，平壤的导弹已经能够抵达美国。

舒默在他给特朗普的信函中写道，美国应当"停止批准所有中国实体在美国的兼并和收购（项目）。"

对中国施加经济压力

图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥(Mike Pompeo)上周说，长期来看，美国最大的安全挑战来自中国，而非俄罗斯。

"我的分析认为，除非美国对中国施加更大的经济压力，中国不会威慑朝鲜，"舒默还写道，"美国必须对中国政府释放出明确的信息。"

华盛顿的CFIUS隶属美国财政部，这一机构对外国资本在美进行兼并和收购交易进行审查。在奥巴马政府时期，一些中国企业因未通过该机构审查，最终无法完成在美国的交易。

此前，共和党的参议员，参议院情报委员会成员康宁(John Cornyn)在六月呼吁CFIUS因中国而进行改革。他的理由是，中国会很快弥补其与美国军事技术的差距。

此前，美国中情局局长麦克·蓬佩奥(Mike Pompeo)在接受保守派媒体《华盛顿自由灯塔》（Washington Free Beacon）的高级编辑比尔·格茨（Bill Gertz）采访谈到中国收购美国科技企业的现象时说："如果你仔细观察，他们或许要么试图窃取我们的东西，要么确保他们可以打败我们，而且通常是两者兼有之。"

不过，康宁似乎并不同意舒默建议美国通过CFIUS向中国施压，让中国对朝鲜问题更加强硬的建议。他说，通过CFIUS的这一做法并不一定能够达到预期的效果。

"CFIUS是一个国家安全的工具，旨在确保外国政府不通过高科技投资窃取我们的领先技术，"他在参议院的办公室外表示。