蒂勒森：朝鲜局势不怪中国 美希望与朝对话

你的器材不支持播放多媒体材料 美国国务卿蒂勒森：美国并不寻求朝鲜的政权更迭（英文）

美国政府周二（8月1日）表示，华盛顿并不寻求朝鲜的政权更迭，半岛局势发展成今之局面也不怪中国。

"我们并不是你们的敌人，"国务卿蒂勒森在谈到朝鲜问题时这样说，在某个时刻，美国还希望与朝鲜展开对话。

不过，蒂勒森的这番言论显然并不受总统的认同。共和党资深参议员格莱厄姆（Lindsay Graham）说，特朗普总统将与朝鲜交战作为一种选项。

平壤方面在最新的一次导弹发射中声称，朝鲜的导弹已经可以抵达美国。半岛局势也随之再次紧张。

图片版权 Reuters Image caption 平壤方面在最新的一次导弹发射中声称，朝鲜的导弹已经可以抵达美国。半岛局势也随之再次紧张。

"不是你们的敌人"

"我们并不寻求政权更迭，我们也不寻求政权倒塌，我们不寻求半岛快速统一，我们也不找借口往38线以北派送军队，"蒂勒森说。

"我们并不是你们的敌人，我们也不是你们的威胁，但你们给我们构成了无法接受的威胁，我们需要加以回应。"

在美朝关系中，中国的角色也一直引人关注。特朗普总统不断批评中国，说中国在朝鲜问题上做得还不够。

“不怪中国”

图片版权 Xinhua Image caption 中共中央政治局常委刘云山2015年在朝鲜访问，并会见了朝鲜最高领导人金正恩。

但蒂勒森的说法恰与总统的相反。他说："如今的朝鲜局势只怪朝鲜"。

"但是，"他说，"我们相信因为这一重要的经济活动，中国（与朝鲜）有着特殊和独特的关系，也可以通过别人无法做到的方式来影响朝鲜政权。"

在谈到中美关系时，蒂勒森还表示，中美两国关系正处于一个关键时刻。

蒂勒森的最新发言是否有助于改善朝鲜局势，现在还有待观察。资深的共和党参议员格莱厄姆透露，总统特朗普对曾他说，若平壤继续发展其核武项目，且能够打到美国，美朝两国将必有一战。

朝美交战？

"他这样对我说。我相信他，"格莱厄姆对美国媒体表示。"若需要通过战争来停止（朝鲜），那战争将在那儿开打。若数千人死亡，他们将死在那儿。他们不会死在这里。特朗普这样当面对我说。"

不过，从现在的局势来看，朝鲜尚未达到能够对美国构成如此之威胁的境地。专家们表示，朝鲜的许多导弹并不能精准地对准目标。

但另一些专家相信，以目前的速度，平壤可能在未来五至十年内发展出精确攻打美国的能力。