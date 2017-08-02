印尼将引渡逾百名中国籍网络诈骗疑犯

  • 2017年 8月 2日
This photo taken on July 31, 2017 shows an Indonesian policeman (in black) standing guard next to Chinese nationals who were arrested for alleged cyber fraud in Jakarta. Indonesia will deport 153 Chinese nationals arrested for alleged involvement in a multimillion-dollar cyber fraud ring targeting wealthy businessmen and politicians in China, police said on August 1 图片版权 AFP
Image caption 目前未确认被引渡疑犯当中是否有台湾人

印度尼西亚将引渡153人，其中大部分为中国公民，他们被指控以中国境内人士为目标，网络诈骗达数百万美元。

警方指，这些团伙将运作地定在中国境外，是为了逃避北京当局的侦查。

目前未有明确消息确认，被引渡疑犯当中是否有台湾人。

这群人被指控伪装成中国司法人员联络受害人，要求支付金钱换取法律援助，以这种方式骗取了超过4.5亿美元。

中国政府已声言要制止电话诈骗犯罪，当局官员指此类犯罪已经导致多名受害人自杀。

境外运作

法新社引用印尼警方的话指，这一犯罪团伙从2016年底开始运作，但没有以印尼境内人士为目标。

收到中国当局举报后，印尼警方拘捕了有关人员，警方发言人里旺托（Rikwanto）表示：“我们正在展开紧张的调查，目前正与中国警方协调引渡事宜。”

该团伙分布在印尼的多个地点，成员包括电脑专家，负责收集受害人信息以及开发通讯系统以联络到他们。

图片版权 Xinhua
Image caption 去年，肯尼亚、马来西亚、亚美尼亚和柬埔寨将涉嫌跨国界电信诈骗的嫌犯送到中国大陆，其中包括一些台湾公民。

法新社指，当中的中国公民于周末期间在雅加达、泗水和巴厘岛等地被捕。

雅加达警方发言人尤渥诺（Argo Yuwono）指，行骗者和受害人都是中国人，只不过诈骗团伙是在印尼运作。

其中有部分中国籍人员据称是没有有效证件进入印尼境内，警方正在进行进一步调查。

近年，针对中国境内人士的网络犯罪越来越多地在中国境外运作，主要是东南亚地区，而北京当局则越发强调要求将嫌疑人引渡至中国。

去年，马来西亚将67名诈骗案疑犯引渡至中国大陆，其中有45名台湾人，虽然台湾多番抗议和派人员前往进行协查和磋商，但北京仍然坚持，疑犯将按照中国大陆法律惩处。

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