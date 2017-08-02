涉嫌在德擒“贪官” 越南情报官遭德国驱逐

图片版权 AFP Image caption 报道指，在被绑前，郑春成已在德国申请政治避难，但审核仍在进行之中。

德国外交部周三（8月2日）宣布，联邦政府已经要求越南驻柏林使馆的一名情报官员在48小时内离境。

这名情报官被指上月在柏林动物园参与绑架越南前国有石油公司高层郑春成（Trinh Xuan Thanh）。

"在德国领土上绑架越南公民郑春成史无前例，也是对德国法律与国际法的严重违反，" 德国外交部发言人舍费尔（Martin Schäfer）表示。

报道指，在被绑前，郑春成已在德国申请政治避难，但审核仍在进行之中。

前一日，德国联邦政府召见了越南驻德大使，并警告称此案可能给两国关系带来十分负面的影响。

越共反腐

图片版权 AFP Image caption 越南近年致力于和中国类似的高调反腐行动

今年51岁的郑春成系越南国营石油天然气公司的前高管。此前，他被越南方面指因在任职期间涉嫌腐败，从而让公司蒙受1.5亿美元的损失。

去年9月，越南政府向郑春成发出了国际通缉令，当局也开除了他的党籍。

越南媒体报道说，郑春成已经于本周一回国自首。

越共当局针对越南石油天然气公司的调查已经牵扯出多名政府官员和公司高管。该公司的另一名前高管丁罗升于今年早些时候被越共驱逐出政治局——该组织是越南权力最大的决策机构。

德国是越南在欧盟最大的贸易伙伴。在这起风波前，欧盟正考虑与越南达成自由贸易协定。