朝导弹危机：美对华施压要求更严厉制裁朝鲜

图片版权 Getty Images Image caption 7月28日朝鲜再次试射火星-14洲际弹道导弹，引发国际社会强烈谴责。

美国正向中国施压，决定在未来几天是否重新加强联合国对朝鲜发射导弹的制裁。

自7月4日朝鲜发射第一枚洲际弹道导弹（ICBM）以来， 美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）一直在与中方谈判，以拟定制裁决议。

但作为朝鲜主要盟友和贸易伙伴的中国，即使在平壤上周五发射第二次ICBM之后，还未同意采取新措施。

这也再次提出了联合国安理会该如何应对的问题。

俄罗斯大使瓦西里·内斯坦蒂亚星期三对记者说："在接下来的日子里，我们就知道是否会有一个决议了。"

日本大使科罗·贝绍（Koro Bessho）表示希望本周将商定制裁决议。他星期二对记者说："我希望我们能够在几天内完成（商议）。"

黑利于周日表示："没时间谈话了。"以及"中国必须表态"是否同意新的制裁措施，旨在给朝鲜施压以改变其行为。

美国大使警告说，一个软弱无力的决议将会比"没有更糟糕"，因为它将向金正恩发出一个信号：即全球不愿团结起来挑战他。

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）预计将于本周末于中国外交部长王毅在东盟在马尼拉举行的部长级会议上会晤。

如果美国和中国就决议草案达成一致，安理会则可迅速召开会议，对制裁进行表决投票。

分析：这是个"紧不紧急"的问题

图片版权 BBC chinese Image caption 约翰·朴(John Park)在亚洲协会香港中心做题为“朝鲜发射洲际弹道导弹：对亚太区影响”的演讲。

哈佛大学肯尼迪学院朝韩工作组负责人约翰·朴(John Park)表示，朝鲜还将继续以目前的步伐研发洲际弹道导弹和核武器。现有的制裁成效不大，中国从朝鲜进口煤等贸易措施虽受到关注。但朝鲜方面在中国市场的活动还未引起足够关注。

他对BBC中文记者表示，解决途径包括中国的反腐行动。打击朝鲜在中国境内的贸易合作伙伴，可延缓和打乱朝鲜的核研发和洲际导弹研发计划。

约翰·朴表示，现在的制裁到第二个层面，即禁止中国的银行、公司、个人同禁令单上的朝鲜公司合作。他说："我想外界应该将这方面的制裁效果的预期降低。因为中方认为这是干涉内政的行为。"

此前中国表示，解决朝鲜问题的主要责任在美国。

被问及华府向中国施压制裁朝鲜是否公平时，约翰·朴表示，这是个"紧不紧急"的问题。军事行动是华盛顿最后不得已而为之的办法。

据报道，上周五朝鲜发射的洲际弹道导弹的射程已经可以打到美国本土。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜半岛局势紧张，警钟不断

还未放弃

一位美国官员在华盛顿告诉记者，有迹象表明中国准备采取措施应对朝鲜局势。

亚洲事务助理国务卿苏珊·桑顿（Susan Thornton）说："我们希望看到更多快速的行动、更明显和更迅速的结果，但我认为我们还没有放弃。"

莫斯科驻联合国大使说，任何新的制裁都不应该使朝鲜的人道主义危机恶化。

俄方坚持认为，强硬的制裁并不能完全解决朝鲜军方的试验项目，俄方的立场也支持中国敦促美国和平壤进行谈判的呼吁。

黑利建议削减对朝鲜的石油供应，禁止朝鲜工人或施加新的空中和海上限制，都可能成为联合国新制裁方式。

美国总统特朗普要求中国要制止朝鲜的核野心。他在上周末愤怒地发推说，他不再允许中国对朝鲜"无所作为"。

中国回击说，解决危机的主要责任在于朝鲜和美国。