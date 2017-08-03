超感人 美国女子临终前终于喝到家乡的奶昔

图片版权 Facebook Image caption 50岁的艾米莉在品尝到家乡的奶昔后欣喜万分。

美国华盛顿特区附近的一名女子在临终前终于喝上了来自家乡俄亥俄的奶昔。

此前，这家俄亥俄餐厅在得知艾米莉（Emily Pomeranz）的愿望后，穿过大半个美国，终于在她去世前四天将抹茶奶昔送到了她手中。

这个愿望是艾米莉的朋友山姆·克兰（Sam Klein）帮她实现的。

上周一，这被抹茶奶昔终于抵达了艾米莉的病床前。但四天后，她离开人世。

"奶昔任务"

同样在克利夫兰长大的山姆在艾米莉去世前看望她，并问她有什么愿望想要实现。"她微笑着说，'我希望能够再喝一杯Tommy's的抹茶奶昔'，"山姆回忆道。

于是，山姆就在网上找到了这家餐厅的电邮地址，并发送了邮件。

"几天以后，我收到了Tommy's的老板汤米·法罗（Tommy Fello）的电话。汤米说：'是的，我们会想办法做到'，"山姆在脸书上写道。

法罗周二在接受克里夫兰电视台采访时说，在47年经营餐馆的职业生涯中，他从未接过这样的请求。

"我甚至不确定我们是否真能做到，"他说，身边的一些朋友将此称为"奶昔任务"。

在与山姆通过电话后，法罗立刻奶昔放在干冰上，并花了123美元隔夜快递。最终，饮料在穿过370英里后抵达了艾米莉的病床前。

山姆说，50岁的艾米莉在品尝到家乡的奶昔后欣喜万分。