俄国干预大选：“大陪审团招募” 调查升级

图片版权 Reuters Image caption 负责调查此案的特别检察官穆勒（Robert Mueller）曾招致特朗普的批评。

针对俄罗斯干预去年美国大选的调查升级。来自多个渠道的报道指，负责调查此案的特别检察官穆勒（Robert Mueller）已经招募了一个大陪审团。

路透社报道说，这一陪审团已经就去年6月特朗普总统之子与俄国律师的那次会面发出传票。

当时，那名俄国律师曾对小特朗普说，她手上有能对希拉里构成“杀伤力”的“黑材料”。

在美国的司法系统中，大陪审团的设立，旨在考虑证据是否足够用来就刑事审判进行起诉。不过，大陪审团并不决定可能的被告是否有违法行为。

特朗普任命的专门回应俄罗斯调查的白宫特别顾问泰·柯布（Ty Cobb）周四（8月3日）说，没有理由相信总统本人正在接受调查。

此前，特朗普曾暗示将开除穆勒。不过柯布表示，白宫将对调查全力配合。

包括中情局和国家安全局在内的情报机构认定，俄罗斯企图干预去年美国的总统选举。

俄罗斯对此矢口否认，特朗普本人也多次公开质疑情报机构的中立性。

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事态升级

BBC驻华盛顿记者安东尼·泽克（Anthony Zurcher）分析认为，这一最新进展表明事态愈发严重。"很明显，调查已经开始集中在总统的核心集团。"

泽克表示，这一进展并不让人惊讶。但从程序上说，这是最终导致刑事起诉的必要一步。"至少，这是穆勒可能进行更大动作的迹象——扩展调查的范围。"

在过去，当有关俄国调查的大新闻发布后，特朗普总统都会言词激烈地回应。

美东时间周四晚些时候，特朗普将在西弗吉尼亚举行的一个集会上讲话。分析人士预计，特朗普会在这次讲话中回应最新的进展。