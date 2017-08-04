被绑回国还是主动自首 越南石油“外逃贪官”案扑朔迷离

图片版权 Reuters Image caption 郑春成在越南国家电视台上“认罪”的画面。

德国政府指控越南当局，掳走在德国寻求政治庇护的越南前石油公司高层。但该石油公司高层随后在越南国营电视台现身。

郑春成（Trinh Xuan Thanh）表示，他回到越南后，已向越南当局自首。

德国外交部曾指，郑春成是被强行掳走，形容今次事件违反德国与国际法的程度“史无前例”。

郑春成被指造成国有石油公司“越南石油”（PetroVietnam）1.5 亿美元（约 10 亿人民币）的亏损。

“我没有想得很清楚就决定躲起来，在此期间，我渐渐想明白我应该回国，面对真相、承认错误及道歉。”51 岁的郑春成在越南国营电视台上表示。

该电视台又引述一份声称是郑本人于 7 月 31 日签署的悔罪书，当中郑称：“因为恐惧，我决定逃往德国躲藏，但在当地我过得很不稳定，也很不安。”

“于是我回到越南，向调查当局自首。”

德国政府已驱逐一名越南驻柏林使馆情报人员离境，并要求越南当局准许郑春成回到德国。

被迫认罪？

郑春成在德国的律师佩特娅·舒拉根赫夫 （Petra Schlagenhauf）对越南当局予以谴责。

“这是一场强迫的‘认罪’…他是被绑架的。我们清楚、德国警方清楚，德国政府也清楚。”舒拉根赫夫以电邮回覆 BBC 表示。

“我为客户的健康状况感到忧虑。他看起来很不好。”

图片版权 AFP Image caption 郑春成被控造成越南国家石油公司高达1.5亿美元的巨额亏损。照片摄于德国。

现时仍不清楚郑春成在越南是否有律师代表。越南电视上时有播出法院审讯过程。

越南是个一党专政的国家，不容许民众表达异见；不过，当地异见人士仍就今次绑架事件，公开批评当局。

一名越南外交部发言人早前表示对德国政府的取态感到“十分可惜”。

“越南非常尊重越德关系，亦希望与德国的策略性合作伙伴关系得以继续发展。”她补充道。