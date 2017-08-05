联合国即将表决新制裁决议 减朝鲜1/3出口

图片版权 AFP Image caption 7月29日，平壤一个广场上的屏幕播放试射洲际导弹成功的新闻。

联合国安理会周六晚些时候将对美国提出的新一轮制裁朝鲜决议进行表决。

一位外交官向法新社透露，新一轮制裁包含了更加严厉的措施。如果得以执行，将让朝鲜减少约1/3的出口，价值达到30亿美元。

拥有否决权的中国和俄罗斯成为决议能否通过的关键。但美国方面透露，经过一个月的协商之后已经和朝鲜的主要贸易伙伴中国达成了默契。

图片版权 Reuters Image caption 鸭绿江上的大桥是中朝贸易重要通道

联合国安理会计划在格林尼治时间周六晚上7点进行投票表决。

法新社看到的文本显示，决议草案中的措施包括，禁止朝鲜出口所有煤炭、铁矿石及铁制品、铅矿石及铅制品。禁止朝鲜出口产品还包括鱼类和海鲜。这些货物每年的出口总额大约为30亿美元，利润达10亿美元。

一位外交官向媒体简要介绍了草案内容，他表示对于中俄两国投支持票"很有信心"。

新一轮制裁当然也得到了欧洲国家、日本及韩国的支持。美国领头制订的这项制裁决议是对朝鲜7月4日发射洲际导弹的回应。顶峰而上的朝鲜在7月28日又再次试射洲际导弹，并声称该导弹已能覆盖美国本土。

制裁措施还包括，禁止朝鲜增加外派劳务人数，禁止和朝鲜方面新成立合资公司，禁止向现有合资公司进行新的投资。

制裁草案谴责朝鲜"大规模转移稀有资源，以发展核武器和进行昂贵的洲际导弹开发项目"。

这将是2006年朝鲜首次进行核试验以来对朝第7轮制裁，此前的制裁没有让朝鲜停下发展核武器和洲际导弹的脚步。

联合国安理会去年通过了两项决议，加入了经济制裁手段。美国则通过各种途径对中国施压，朝鲜90%的贸易来自中国。

图片版权 Donald Trump / Twitter Image caption 特朗普曾在推特上指责说：“中国和朝鲜贸易在第一季上升差不多40%。中国和我们合作还是这样──不过我们还是要尝试一下！“

没有禁运石油

制裁草案将国有的朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）列入了黑名单。这家银行是朝鲜最大的外汇交易银行。联合国可能要求冻结其资产。

制裁还可能包括限制和技术相关的贸易，以防止朝鲜用于军事项目。

违反联合国决议的朝鲜船只可能会被联合国成员国的所有港口禁止停靠。

但制裁决议草案并未将石油禁运列入其中。有说法称禁止向朝鲜运输石油会严重打击该国经济。

中俄两国一直警告称制裁不应该加剧朝鲜的人道主义危机。