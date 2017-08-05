印巴分治70年 对中国影响几何？

图片版权 Getty Images Image caption 印巴两国边境军人换岗仪式：气势比武。

在印度和巴基斯坦即将分别庆祝独立日（国庆）之际，人们重新回顾70年前大英帝国下属的印度次大陆分治的历史，及其对后来中国的国际关系产生的深远影响。

目前总人口约17亿的南亚次大陆与其北方的中国各占世界总人口的约1/5之多。联合国预计，占南亚土地面积约3/4的印度一国的人口将在7年内超过中国。要预计南亚对世界未来的重大影响，无法忽略70年前南亚次大陆在暴力和流血中分裂为印巴两大国家的历史。

南亚是世界古文明发源地之一，又是佛教、印度教等宗教的发源地。但因为复杂的历史、宗教、种族、文化、经济、政治等原因，比如历史上受到亚历山大大帝、波斯帝国、阿拉伯帝国、土耳其帝国、蒙古帝国等入侵征服，曾有很多次民族融合分化，因此形成多达两千多种类的多元文化，语言数百种，为后来试图以大一统方式治理南亚的历代帝国统治者留下似乎无法破解的难题。

古文明的浩劫

1947年，受到二战摧毁性冲击、国内问题堆积如山的大英帝国在南亚已经无法维持，在和南亚最大的印度教与穆斯林政党领导人商定后，决定"分治"。1947年8月9日，此前从来没有访问过南亚、来自伦敦的律师拉德克利夫勋爵领导的划界小组在5周内潦草划出国界。5天后（14日），以穆斯林为主导的巴基斯坦独立当天，国界线对外宣布，次日，印度宣布独立。

图片版权 Getty Images Image caption 1947年，印度民族主义领导人尼赫鲁（左），大英帝国末任印度总督蒙巴顿勋爵和全印穆斯林联盟主席真纳（右）讨论分治问题。

匆忙潦草的分治计划没有给南亚带来和平与稳定。相反，重重旧账，又被狂热的民族主义新仇点燃，把南亚次大陆投入一片刀山火海，印度和巴基斯坦两个国家由此在血与火中，在痛苦和希望中诞生了。

这是人类历史上最严重的一次人道灾难之一：1947年的分治期间，次大陆的印度教、锡克教徒与穆斯林之间爆发了大规模的暴行，种族、宗教仇杀，暴乱，加之饥荒、疫病等，造成约百万人口死亡，数百万人受伤，约1千两百万人无家可归。一些地方尸横遍野，断垣残壁，惨绝人寰。

BBC乌尔都语部的高级制作人贾韦德·苏穆罗对BBC中文表示，印巴分治对亚洲产生了深远的影响，对中国来说，分治导致次大陆直接分裂为两国，而后来在历史上巴基斯坦继续分裂。中国和印巴分治无直接关系，但印巴分治对中国客观上产生的效果是：无论如何，中国都不再会在南方次大陆上面对一个更巨大的敌对国家的可能性了。

贾维德指出，分治没有经过认真的边界和社会规划而匆草进行，不仅没有解决多少次大陆的矛盾，反而制造出更多矛盾和问题，为后来数十年中印度、巴基斯坦、孟加拉等等国内外矛盾和长期的敌对埋下了伏笔。

图片版权 Getty Images Image caption 1947年3月，阿姆利则市要求该市加入巴基斯坦的穆斯林和要求该市加入印度的印度和锡克教徒发生严重的暴力冲突，城市很多地方沦为断垣残壁。

人间炼狱

分治宣布前后，特别是在旁遮普等地爆发了不同种族宗教人士之间的疯狂攻击和大屠杀，难以计数包括老人、妇女、儿童在内的人民被杀戮、绑架、强奸、攻击，无数的房屋财产被焚毁。人们纷纷逃往和自己宗教信仰相同的地区。目击者称，一些载满难民的火车半路被截停，等火车抵达目的地，车上除司机外已经没有生存者。

大约1450万人逃过突然宣布的国界，成为是人类历史上最大规模之一的难民迁移。

这些难民很多聚集到大都市附近，形成巨大的贫民窟，继续给两国各自造成严重社会隐患。在此之后的10年里，这些难民中多数才逐渐得到安置。

匆忙分治造成的地缘政治、文化、宗教、种族的深刻鸿沟并未得到修补，相反在后来的70历史中持续存在下来，并不断释放动荡的力量。

两国首都虽然相距并不远，但即使到今天，新德里和伊斯兰堡之间也没有直达的航班飞机。

自由的代价

图片版权 EPA Image caption 时至今日，印巴在克什米尔停火线附近仍时有武装冲突。图为印军士兵。

印巴分治让主张分治的人士和团体认为获得了自由和解放，但惨痛的经历给印度和巴基斯坦两国人民带来了无法忘却的惨痛回忆，仇恨的种子在无数人心中撒下，铺垫了之后70年里的新仇旧恨。

印巴分治并未解决新独立的两个国家间的边境和领土争议，目前两国最大的争议在于接壤中国的克什米尔地区。在后来70年里，印度和巴基斯坦两国间爆发了三次大战，以及时缓时急、持续至今的小规模冲突。

1947年，由在次大陆独立运动中一直在政治、经济、人口等方面地位相对较弱的穆斯林组成的巴基斯坦，分治的灾难远未结束：巴基斯坦被分为在印度西边的西巴基斯坦（现巴基斯坦）和在印度东边的东巴基斯坦（现孟加拉）。

1947年分治时流亡到东巴基斯坦的比哈尔穆斯林和孟加拉穆斯林之间的种族、语言、文化差异在政治经济矛盾下1971年演变成不可调和的冲突，在印度军队击败巴基斯坦军队的战争支持下，孟加拉国成立，巴基斯坦被分裂为两国。这次分裂又伴随着一次不同种族、宗教派别群众之间残忍的大规模攻击和仇杀。

中国无暇南顾和西藏问题

正当1947年印巴分治、次大陆一片混乱之际，中国也陷入了二战结束后逐渐开始的国共大规模内战，中央政府无暇南顾。

但中国和南亚的历史文化联系却无法割断，特别是对南亚的文化、语言等有千丝万缕联系、和南亚多国直接接壤的西藏地区。

现在历史学者认为，出乎当时对世界可施加决定性影响的苏联和美国的意外，也可能出乎南亚统治者的意外，被认为相对弱小的中国共产党领导的军队1949年之后拿下除了台湾、香港等少数地区的中国大部地区（外蒙古在苏联控制下独立），包括新疆和西藏，一个前所未有的东方大国出现在次大陆的北方。

和过去的中国历朝历代与国民党政府不同的是，新疆和西藏不再由地方政府左右，而与北京保持一致不二的外交和国防政策。

长期以来次大陆和中国之间的模糊划界问题，包括清政府与大英帝国之间的合约与分歧，也在次大陆分治、民族主义意识强烈的新时期再次凸现出来。

中印交恶与中巴结盟

中国并没有在南亚的分治中起任何作用，但南亚分治及后来的印巴分别的外交行动却影响了中国的外交走向。

50年代初，巴基斯坦还是美国在亚洲反共军事同盟国成员，印度和中国却同在倡导发展中国家"和平共处五项原则"的口号下立场更为接近。不过，中国对分治后的两国均未敌视，中国1950年同印度建交，1951年即与巴基斯坦建交，巴基斯坦也是和中国建交的第一个穆斯林国家。

但西藏问题和流亡海外藏人的精神领袖达赖喇嘛出走得到印度收留，使得与美苏均开始交恶的北京感觉得到美苏支持的尼赫鲁治下的印度"企图干涉中国内政"。特别是在50年代末60年代初中国与美苏交恶、台湾威胁反攻大陆、国内经济陷入困境之际，北京认为印度在中印边界划分问题上步步进逼、毫无谈判妥协的姿态和边境的敌对行动更让中国倍感威胁外，台湾国民党蒋介石政府与印度尼赫鲁政府（在中印边界冲突后）的秘密往来使北京难以容忍。

于此同时，巴基斯坦则不满美国和苏联在巴印、巴阿（阿富汗）争端等问题上巴方认为偏袒印度的态度，在与印度的长期敌对状态下的巴基斯坦和与印度爆发边境战争的中国迅速接近。

中国则依靠巴基斯坦在北京与华盛顿之间牵线搭桥，打破外交孤立，与美国最终建立外交关系。

中国崛起

南亚分治结果产生的印巴两国在90年代末都进行核武器试爆，让他们之间的敌对进入了一个可能影响全球的、令人担心的新阶段。时至今日，印巴在克什米尔停火线附近仍时有武装冲突。

在21世纪，中国迅速发展成为世界第二大经济体之际，印度近年来也开始进入迅速的经济发展阶段，与中国同被西方经济学者认为属"金砖国家"、"新兴市场"。国际学者越来越关注被称为"龙象之争"的中印两国全方位竞争。

中国和巴基斯坦半个世纪以来保持着"全天候"的政治、经济、军事、科技友好合作关系。中巴关系被称"不同社会制度、不同历史文化国家间关系典范"。

近年来，中国倡导的"一带一路"得到巴基斯坦的积极响应。连接新疆和瓜达尔的"中巴经济走廊"开建，中国获得瓜达尔港的建设和运营权，印度认为中国打通了南下印度洋的通道。北京和伊斯兰堡均称，未来中巴关系还会继续沿着这个方向继续前进。

新德里对中巴关系以及中国与其它南亚国家关系发展保持戒心，这常常在印度媒体上体现出来。虽然在冷战结束后中印关系改善，但两国在边境问题上的争端仍时而凸现。

中印两国在边境爆发的战争虽然过去半个世纪，边境问题不仅没有解决，还数次出现紧张军事对峙，包括 1967年再次发生小规模武装冲突。近期，中印在不丹（印度宣布武装保护）与中国边境上的洞朗地区的对峙又一次把两国争议推上风口浪尖。

在南亚分治70年到来之际，试想如果没有当年印巴分治，中国和南亚的历史又将如何书写？