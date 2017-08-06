联合国安理会通过对朝鲜实施“本世代最严格”制裁

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜在7月4日试射了洲际导弹之后，美国敦促联合国制定更加严厉的制裁措施。

联合国安理会同意对频频进行导弹试射的朝鲜实施“这个世代最严格的”制裁。

联合国安全理事会15个成员国周六（8月5日）无异议通过2371号决议案，禁止朝鲜出口并限制外国资金在朝鲜的投资。

美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）表示这是“这个世代对任何国家实施的最严格的制裁”。

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）及朝鲜外务相李勇浩都出席8月5日在菲律宾首都马尼拉召开的东盟外长会议。美国官方表示，朝鲜核问题将会是东盟外长会议的主要议题，但没有为此举行双边会谈的计画。

图片版权 Getty Images Image caption 7月28日朝鲜再次试射火星-14洲际弹道导弹，引发国际社会强烈谴责。

朝鲜在七月进行了两次洲际弹道导弹试射，宣称已具备攻击美国本土的能力。

但专家质疑导弹成功射中目标的机率。

韩国、日本和美国谴责朝鲜的导弹试验，并提倡实行新一波的制裁方案。

对中国出口煤、矿石和其他原料是朝鲜少数获得现金的方法。

根据估计，朝鲜每年出口价值约30亿美元的货物，制裁实施后，预估朝鲜每年将会损失10亿美元。

图片版权 Reuters Image caption 美国常驻联合国代表妮基·黑利。

美国代表黑利表示，安理会将朝鲜试射导弹的惩罚措施提升至“一个全新的层级”。

“今天联合国安理会集合起来，对朝鲜独裁者发出通知，”黑利在投票结束后说，“朝鲜不负责任而且草率的行为将会为这个政权带来昂贵代价。”

黑利也称赞中国在这次投票中所持的立场。

中国如何看待制裁？

今年稍早，中国暂停向朝鲜进口煤炭，目的是对朝鲜施压。

但显而易见地，截至目前的多次制裁并无法吓阻朝鲜开发导弹。

中国具有联合国安理会否决权。中国身为朝鲜唯一的国际盟友，在过去曾保护朝鲜权益，在这一轮制裁也投下赞成票。

图片版权 Reuters Image caption 中国外长王毅参加在菲律宾首都马尼拉召开的东盟外长会议。

中国外长王毅在马尼拉表示，对朝鲜制裁是“必要的”但“不是最终目的”。

王毅在记者会上表示，新的制裁一方面是针对朝鲜违反安理会决议做出必要反应，以更有效遏阻朝鲜的核导开发进程。另一方面强调要用外交和政治手段，重启六方会谈，透过会谈方式实现朝鲜半岛无核化的目标，避免局势紧张升级。

中国常驻联合国代表刘结一表示，安理会协商一致通过这项决议，表明世界“对朝鲜半岛核问题的一致立场”。

他对美国的声明表示欢迎。美国在声明中表示这项决议不是要推翻朝鲜政权，也不是以统一朝鲜半岛为优先。

但俄罗斯代表批评美国在韩国部署萨德导弹防御系统，呼吁暂停部署。

英国常驻联合国代表里克罗夫特（Matthew Rycroft）说：“朝鲜必须全权承受我们今天所颁布的决议。”

“事情本来不必到这个地步。朝鲜应该要放弃挑衅，应该要放弃升级武力。”

南北朝鲜会晤？

图片版权 EPA Image caption 朝鲜外务相李勇浩出席8月5日东盟外长会议。

可以说是与世隔绝的朝鲜近来的导弹及核试验遭到周边国家的谴责。

韩国表示可能在于本周末举行的东盟会议中与朝鲜谈话。

韩国外交部长康京和表示，愿意在“机会自然发生”的情况下与朝鲜外交部长对话。

东盟外长会议正在菲律宾马尼拉召开。韩联社报道，康京和会“审慎期待”在东盟论坛上与朝鲜外务相李勇浩会面。

“如果机会自然发生，我们会对话。”康京和对韩联社表示。

“我会传达我们对朝鲜停止挑衅的期望。并且传达我们对于建立区域和平进行谈话的正向回应。”

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）也出席东盟外长会议。朝鲜核问题被认为将是主要议题。

在会议开始时，东盟成员发布联合声明，表示对“严重威胁和平”的朝鲜核问题“严正关切”。