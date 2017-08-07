朝鲜核问题：中美韩支持制裁但立场仍有不同

图片版权 Reuters Image caption 王毅在马尼拉表示，他与朝鲜外长进行了非常全面的对话

中国在联合国安理会上对美国起草的新一轮对朝鲜制裁方案投了支持票，但这并不代表，中国在朝鲜核问题上立场与美国完全一致。

美国总统特朗普与韩国总统文在寅在周一（8月7日）通电话，同意对朝鲜施以最大限度的压力，中国官媒则发表评论文章，指制裁并不是解决朝核问题的最终办法。

安理会在周六（8月5日）全票通过对朝制裁新方案，将禁止朝鲜煤炭、铁矿、铅矿以及海产品等四个行业的出口，并要求各成员国不再增加朝鲜劳工输入和与朝鲜开展新合作项目，这个方案预计将令朝鲜出口收入减少三分之一。

新一轮制裁是针对金正恩政权在7月份进行的两次导弹试射。

中国是朝鲜最大的贸易合作国家，中国对经济制裁方案的态度是制裁能否有效实施的关键。

最大限度施压

朝鲜导弹项目发展的速度令各方关注，美国关注朝鲜是否会在短期内拥有可以触及世界大部分地区的远程导弹。

韩国总统办公室发言人透露，在周一的通话中，特朗普与文在寅均表示，会继续合作向朝鲜施压，特别是在8月稍后的美韩联合军演之前。

文在寅还表示，对话的大门仍然向朝鲜开放。

美国白宫则发表声明指，特朗普与文在寅均表示，朝鲜对美国、韩国、日本以至世界其他国家仍然面临朝鲜的直接威胁，承诺会全面执行对朝鲜的制裁方案。

中国：对话仍是关键

联合国方案通过之后。中国外交部长王毅与朝鲜外长李勇浩于周日在菲律宾的东亚合作系列外长会议期间进行了对话，劝吁平壤停止核武器以及导弹试验。

王毅指，他敦促李勇浩遵守联合国决议，但未透露李勇浩如何回应。

王毅还表示，制裁是需要的，但这并不是最终目的，中国仍然希望重启对话。

图片版权 EPA Image caption 朝鲜外长李勇浩参加了地区外长系列会议

他说，他已经劝告朝鲜冷静对待新决议，不要再继续进行武器试验挑衅节点国际社会。

王毅指出，联合国决议通过后，半岛局势到达了一个“非常关键的节点”，呼吁各方“本着负责任的态度作出自己的判断、决定自己的行动，尤其是要避免局势轮番升级”。

中国表示将会全面执行联合国的制裁方案，但重申制裁不是最终的解决办法。

中共党报《人民日报》海外版在周一发表评论文章，称对朝制裁有必要，但不可能作为解决朝核问题的唯一手段。

文章指，中国在联合国的制裁方案决议中“再次发挥责任大国作用”。

文章强调联合国决议的“公正性不应被忽视”：“制裁措施要最大限度避免对普通民众和第三国造成负面影响，避免殃及当事国同外界正常、合法的经贸往来、人民正常生活和人道局势。”

人民日报社放下的民族主义报纸《环报时报》则在周日发表社评，指美国认为朝鲜问题未能解决的主要因素是外部施压不够，而“不去关切它的那些动因并为消除它们作出努力”，是一种“道德傲慢”。

图片版权 AFP Image caption 美韩为回应朝鲜导弹试射，曾联合进行地对地导弹测试

文章同时指，引入“萨德”系统的韩国一直未对解决朝核问题发挥建设作用。

分析－BBC驻东南亚记者乔纳森·赫德（Jonathan Head）：

令中国和俄罗斯支持这一次的制裁案，是特朗普政府的一次外交胜利；新制裁措施令朝鲜政权所余无几的合法对外贸易渠道又关闭了一些。

现在，美国正在马尼拉的东亚合作会议上试图制造一个朝鲜被外交孤立的强势局面。

在那里，中国外长王毅与朝鲜的李勇浩进行了他形容是紧凑的对话，敦促朝方遵守联合国规定。

美国想要的是朝鲜被赶出这个论坛，但是王毅表示，朝鲜的出席仍然有意义。

他向记者表示，李勇浩在这里，就可以听取多方的观点，这会帮助他们作出正确和明智的决定。

王毅与美国国务卿雷克斯·蒂勒森在马尼拉会面后，均表示将会切实执行制裁。

中国的角色非常重要，因为现在被禁的朝鲜出口贸易大多数都是去往中国。

但是重大的分歧仍然存在。中国希望停止多时的朝鲜问题六方会谈能够重新启动，但美国坚持，只有在朝鲜关停核武项目之后才会考虑。

美国驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）较早前表示，朝鲜将面对比任何国家多年来所面对过的更严厉的制裁。

平壤在7月两次试射洲际弹道导弹，声称已经有能力发射导弹直达美国国土。

不过，专家对朝鲜的导弹是否有能力抵达目标仍然存疑。