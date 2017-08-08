最新研究指无神论者更易被视作“道德败坏”

图片版权 AFP Image caption 最新研究发现，人们本能地认为，相信有神的人更有道德

一项最新研究发现，无神论者被广泛认为更有可能“道德败坏”和给他人带来危险，即使在非宗教国家也是如此。

这项研究还发现，在判断一个人的道德水平时，一些无神论者甚至自带“反无神论”的偏见。

不过，反无神论偏见最严重的地方还是那些宗教信徒众多的国家，比如阿联酋、美国以及印度。

只有新西兰和芬兰没有对无神论者显露出清晰的偏见。

这项由一个国际团队编撰的调查报告发表在《自然》（Nature）科学期刊的子刊《自然－人类行为》（Nature Human Behaviour）杂志上，研究基于对五个大洲13个国家超过3000人的问卷回复。

参与调查的人会被问到，想象一个小时候虐待动物，长大后成为老师然后又杀害五名无家可归者的人，更可能是宗教信徒还是无神论者。

在全部调查样本中，研究者发现，人们更有可能相信凶手是无神论者，机会比相信凶手是教徒大一倍。

研究报告的作者之一、肯塔基大学莱克星顿分校的心理学教授威尔·热维斯（Will Gervais）告诉法新社说：“令人惊讶的是就连无神论者似乎都有同样的反无神论偏见。”

“我怀疑这是由于对宗教有根深蒂固的正面认知。即使在一些现在颇为公开承认是无宗教的地方，人们仍然本能地认为宗教是一种道德捍卫者。”

不过，《自然》杂志的专家评论指出，当现实社会当中的人际互动涉及更多其他社会信息时，无神论思想对于判断个人道德来说便没有那么重要了。