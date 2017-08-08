最新研究指无神论者更易被视作“道德败坏”

  • 2017年 8月 8日
Christians preach outside the Agriculture Department near the Reason Rally on the National on Mall March 24, 2012 in Washington, DC. 图片版权 AFP
Image caption 最新研究发现，人们本能地认为，相信有神的人更有道德

一项最新研究发现，无神论者被广泛认为更有可能“道德败坏”和给他人带来危险，即使在非宗教国家也是如此。

这项研究还发现，在判断一个人的道德水平时，一些无神论者甚至自带“反无神论”的偏见。

不过，反无神论偏见最严重的地方还是那些宗教信徒众多的国家，比如阿联酋、美国以及印度。

只有新西兰和芬兰没有对无神论者显露出清晰的偏见。

这项由一个国际团队编撰的调查报告发表在《自然》（Nature）科学期刊的子刊《自然－人类行为》（Nature Human Behaviour）杂志上，研究基于对五个大洲13个国家超过3000人的问卷回复。

参与调查的人会被问到，想象一个小时候虐待动物，长大后成为老师然后又杀害五名无家可归者的人，更可能是宗教信徒还是无神论者。

在全部调查样本中，研究者发现，人们更有可能相信凶手是无神论者，机会比相信凶手是教徒大一倍。

研究报告的作者之一、肯塔基大学莱克星顿分校的心理学教授威尔·热维斯（Will Gervais）告诉法新社说：“令人惊讶的是就连无神论者似乎都有同样的反无神论偏见。”

“我怀疑这是由于对宗教有根深蒂固的正面认知。即使在一些现在颇为公开承认是无宗教的地方，人们仍然本能地认为宗教是一种道德捍卫者。”

不过，《自然》杂志的专家评论指出，当现实社会当中的人际互动涉及更多其他社会信息时，无神论思想对于判断个人道德来说便没有那么重要了。

相关主题内容

更多有关此项报道的内容