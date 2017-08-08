中国外长：中国将对制裁朝鲜付主要代价

图片版权 Reuters Image caption 中国外长王毅（左）与韩国外长康京和（右）在参加东盟外长会时握手交谈。王毅称，因为制裁朝鲜，中国将付出主要代价。

中国外交部长王毅说，鉴于中国同朝鲜的传统经济联系，在执行联合国最新制裁朝鲜决议中付出代价的主要是中国。

但他强调中国将一如继往全面、严格执行好制裁决议的内容。同时呼吁朝鲜回应美国的"四不"承诺。

联合国安理会周末一致通过对朝鲜的新一轮制裁决议，试图通过禁运等方式将朝鲜每年30亿美元的出口减少三分之一。

中国外交部声明引用王毅周一（8月7日）在菲律宾马尼拉出席第七届东亚峰会外长会时的话称，朝鲜违反联合国安理会决议不断试射导弹，新制裁决议的通过说明了中方同国际社会的反对态度。

王毅表示，鉴于中国同朝鲜的传统经济联系，执行决议、付出代价的主要是中方。但是为了维护国际核不扩散体系，为了维护地区的和平稳定，中方将一如继往全面、严格执行好有关决议的所有内容。

尽管强调所谓的"正常贸易"以及"普通贸易"不应该受到影响，但中国反复声明同意联合国针对朝鲜实施更加严厉的制裁。

图片版权 EPA

新一轮对朝制裁主要禁止内容包括：

朝鲜出口铁矿石及铁制品

朝鲜出口煤炭

朝鲜出口铅矿石及铅制品

朝鲜在现有规模基础上增加外派劳工人数

和朝鲜公司设立新的合资企业

现有涉朝合资企业增加投资

"双暂停"、"四不承诺"与"六方会谈"

美国国务卿蒂勒森上周在谈到朝鲜问题时说，"我们并不寻求政权更迭，我们也不寻求政权倒塌，我们不寻求半岛快速统一，我们也不找借口往38线以北派送军队。"

王毅称，中方充分肯定美国对朝的"四不"承诺，认为这是一个积极信号，希望朝方对美方这一信号作出呼应。

王毅还在马尼拉的各种场合重申中俄两国提出的朝鲜半岛核问题复谈路线图。

图片版权 Reuters Image caption 中国外长王毅在马尼拉期间和朝鲜外相李勇浩会面。

今年7月，中俄发表联合声明，就半岛核问题提出复谈路线图——第一步是"双暂停"，即朝鲜暂停所有核导开发活动，美韩暂停针对朝鲜的大规模联合军演。声明称，"双暂停"旨在解决目前最紧迫的安全关切，有利于为复谈找到有效途径。

王毅表示，安理会第2371号决议除包含制裁措施外，还明确规定要重启六方会谈，要求坚持以政治和外交手段和平解决半岛核问题。

2002年12月，朝鲜宣布重启核计划。2003年1月，朝鲜宣布退出《不扩散核武器条约》。2003年4月至2007年10月，先后举行了一轮中美朝三方会谈以及六轮有中美朝韩日俄参加的六方会谈。2009年朝鲜宣布退出六方会谈，至今一直没有恢复。