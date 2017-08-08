美海军陆战队“鱼鹰”战机澳洲坠毁　三人证实死亡

图片版权 AFP Image caption 资料图片：三架MV-22"鱼鹰式"倾转旋翼机

美国海军陆战队一架“鱼鹰”运输机日前于澳洲昆士兰海域坠落，美国海军陆战队周二证实，三名陆战队成员死亡。

澳洲国防部长佩恩（Marise Payne）早前说，一艘测量船于肖尔沃特湾（Shoalwater Bay）找到ＭV-22“鱼鹰式”倾转旋翼机（MV-22 Osprey）。

搜救人员此前成功救回23人。

该“鱼鹰”运输机一直驻守日本冲绳基地。周六一次训练期间运输机坠海，背后原因不明。

美国军方指，打捞工作可长达数月。

图片版权 Reuters Image caption 搜救行动在周日暂停

美国与澳洲军队参与“护符军刀”的联合演习，所以美军在该海域一带活动。

美军MV-22“鱼鹰式”倾转旋翼机是一种斜旋翼飞机，这种混合动力军机可以像直升机那样起飞，但是像常规飞机那样飞行。

不过，它的旋翼与直升机旋翼设计类似，即使没有跑道也能起飞。

“鱼鹰”运输机此前曾涉及多宗意外。去年12月，一架“鱼鹰”运输机于冲绳海域坠落，令五人受伤。

“鱼鹰”运输机驻守冲绳，一直令当地居民感到不满。日本防卫大臣小野寺五典曾要求美国在找出事故原因前，不准美国驻日的飞机起飞。