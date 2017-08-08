美海军陆战队“鱼鹰”战机澳洲坠毁 三人证实死亡
- 2017年 8月 8日
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美国海军陆战队一架“鱼鹰”运输机日前于澳洲昆士兰海域坠落，美国海军陆战队周二证实，三名陆战队成员死亡。
澳洲国防部长佩恩（Marise Payne）早前说，一艘测量船于肖尔沃特湾（Shoalwater Bay）找到ＭV-22“鱼鹰式”倾转旋翼机（MV-22 Osprey）。
搜救人员此前成功救回23人。
该“鱼鹰”运输机一直驻守日本冲绳基地。周六一次训练期间运输机坠海，背后原因不明。
美国军方指，打捞工作可长达数月。
美国与澳洲军队参与“护符军刀”的联合演习，所以美军在该海域一带活动。
美军MV-22“鱼鹰式”倾转旋翼机是一种斜旋翼飞机，这种混合动力军机可以像直升机那样起飞，但是像常规飞机那样飞行。
不过，它的旋翼与直升机旋翼设计类似，即使没有跑道也能起飞。
“鱼鹰”运输机此前曾涉及多宗意外。去年12月，一架“鱼鹰”运输机于冲绳海域坠落，令五人受伤。
“鱼鹰”运输机驻守冲绳，一直令当地居民感到不满。日本防卫大臣小野寺五典曾要求美国在找出事故原因前，不准美国驻日的飞机起飞。