朝鲜威胁将对关岛进行导弹打击

图片版权 Reuters Image caption 关岛上部署了美军的安德森美军基地。

在美国总统特朗普表示要"充满怒火"地遏制朝鲜之后几个小时，朝鲜立刻声称正在考虑对美国在太平洋上的领土关岛进行导弹打击。

朝鲜官方通讯社引用军方声明说，朝鲜正在研究一项向关岛发射中长距离火箭的方案。关岛部署了美国的战略轰炸机。

这项声明瞬间提高了朝美之间的对抗声调。

联合国安理会上周刚刚通过了对朝鲜进行新一轮经济制裁的决议。

在媒体报道称朝鲜已经成功研制出适合弹道导弹携带的小型核弹头之后，特朗普总统作出了上述表态。

尽管这一进展尚未得到确认，但一直被视为朝鲜核岛计划的最后一张拼图。

《华盛顿邮报》引用情报人员的话透露，朝鲜正在研制可以打击美国本土的核武器，且进程远远快于之前的预期。

朝鲜官方通讯社朝中社（KCNA）称，朝鲜军方"正在仔细检验一项打击方案的可行性，即使用火星-12中远程战略弹道导弹打击关岛"。

朝中社称，该计划的检验一旦完成，就将向最高领袖金正恩汇报，并由金正恩下达命令。

关岛的重要性

这座位于太平洋上菲律宾和夏威夷之间的小岛面积为541平方公里，由火山岩和珊瑚礁构成。

属于非建制的美国领土，人口为16.3万。

美军基地覆盖了该岛约1/4的面积。大约有6000名美军部署在此，还有计划增加数千名驻军。

这是美军采取军事行动的重要跳板，覆盖潜在的冲突区域，包括南中国海、朝鲜半岛以及台湾海峡。

在平壤连续进行了两次洲际弹道导弹试射并宣布打击范围覆盖美国后，美朝对抗的声调提高。

特朗普周二（8月9日）对记者表示，"朝鲜最好不要再威胁美国，否则他们会遭遇举世罕见的怒火。"

但美国资深参议员约翰•麦凯恩（John McCain）对特朗普总统的声明表示怀疑。

"我见到过的伟大领袖不会在没有做好行动准备的情况下发出威胁。我不确信特朗普总统已经为行动做好了准备，"麦凯恩说。

在联合国安理会周六通过新一轮对朝制裁决议后，朝鲜作出了反怒的反应。

这轮制裁的目标是将朝鲜现有的出口削减三分之一。

朝中社称，已经进行过5次核试验的朝鲜会采取报复措施，让美国为起草新制裁方案"付出代价"。

朝鲜称制裁"粗暴干涉主权"。

分析：特朗普对朝鲜会言行一致么？

BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）分析称，特朗普说朝鲜领导人金正恩超出寻常地充满威胁。因此他也以超出平常语言的方式进行了回应。

或许特朗普认为只有这种夸张的语言才能让金正恩理解。又或许他有意无意地在奉行尼克松式的"疯子外交"，让对手感到美国总统难以预测，并因此保持谨慎避其锋芒。

当世界上唯一的超级大国也是全世界唯一对敌人使用过核武器的国家使用了"史无前例的怒火"这样的语言时，这种表态应该后果严重。

特朗普在竞选中批评前任奥巴马没有针对叙利亚使用化学武器划出红线。现在他针对朝鲜明确划出了红线——如果他的表态遭到忽视，这种划线可能促使美国采取危险的行动。