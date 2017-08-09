“关岛核危机”：你所不知道的潜在影响

图片版权 AFP Image caption 关岛是西太平洋上的一个岛屿，是美国5个建立平民政府的属地之一。

关岛是一个四季如春的旅游胜地，那里纯净的白沙海滩、蔚蓝的海水以及茂密的山林，长年吸引着大量来自世界各国的游客。但是，随着美国与朝鲜的口水大战火药味越来越浓，中国一个特殊女性群体的关岛之旅是否会受到影响？

在美国总统特朗普对朝鲜发出"怒火打击"警告后，朝鲜回应，正考虑发射导弹对关岛周边进行包围射击。关岛一时间成了社交媒体的热词。

关岛是西太平洋上的一个岛屿，是美国5个建立平民政府的属地之一。麦哲伦环球航行的时候发现了这个岛屿，但直到1565年西班牙才宣布了对关岛的主权。

关岛的面积不算大，人口也不算多。在这个554平方公里的岛上，住着16万人。也就是说每平方公里有297人，几乎是台湾人口密度的一半。关岛的北部是美军安德森空军基地，美军的导弹以及将近6000士兵都聚集在此。

军队的消费和旅游业是关岛的主要经济支柱。在去关岛旅游的人群中有一个特殊的群体，她们都是孕妇。这种旅游方式叫"生育旅行"（Birth Tourism）。

图片版权 SPL Image caption 为取得国籍，而前往实施属地主义的国家旅游，叫“生育旅行”。

所谓生育旅行，就是为了获取国籍，前往实施属地主义的国家旅游，并把孩子生在那里。美国给予新生儿落地国籍，是生育旅行的主要目的地之一。

正如电影《北京遇上西雅图》演绎的那样，赴美国待产的孕妇们享受着专职司机接送、月子中心提供的食宿服务等，生育旅行带动了美国一个行业的发展。

中国女明星章子怡2015年底赴美生子，再一次把“生育旅行”推入人们的视线。

根据《南华早报》报道，2015年美国给中国游客签发了200多万张旅游签证，虽然移民局没有追踪有多少人是赴美产子，但是这一比例应该不会太小。

同年，关岛的邻居，美国塞班岛上出生的婴儿，70%的父母都来自中国。塞班岛所在的美国北马里亚纳群岛上的"生育旅行"两年增长了175%。

根据《太平洋岛屿报》，虽然目前在关岛"生育旅行"的主力军是韩国人，但是《今日美国》发现，关岛也和塞班岛一样，大批来自中国准父母正在涌入。

如今，朝鲜核威胁笼罩着关岛，赴关岛产子的人数是否会下降呢？

Image caption 电影《北京遇上西雅图 》讲述了一个怀孕的女孩去西雅图产子的故事。

记者尝试联系多家旅行社、月子中心以及关岛旅游局，均没有得道回应。但是，正在备孕的湖北女孩黄洁认为，去关岛还有塞班岛生孩子的人应该不会太多了。

"我所知道的原本去国外生孩子的人，很多是因为想要二胎，甚至更多的孩子。但是现在二胎政策放开了，也没有什么必要再出去生孩子了。"

"但是安全还是最重要的，应该不会有什么人会想冒着生命危险去拿一个国籍吧。"

虽然其他准备去关岛生孩子的游客是否担心不得而知，但当地居民还是对可能出现的核爆炸感到十分害怕。

关岛一家旅馆的经理阿黛尔（Adele）说："普通人当然还是担心了！一想到有来自朝鲜的核威胁就害怕。"

阿黛尔还说，她已经准备下班后去囤积食物了。 "很多人都在做这样的准备，我们无时无刻地关注新闻，祈祷美军可以帮助我们。"

目前，关岛政府的最高长官埃迪·卡沃（Eddie Baza Calvo ）回应朝鲜的核威胁，称没有什么威胁关岛的安全。美国总统特朗普也曾表示要"充满怒火"地遏制朝鲜的核计划。

但是，关岛当地的喜剧演员克里斯"Malafunkshun" 巴尼特 （Chris "Malafunkshun" Barnett）说，总统和金正恩一样，都是黩武主义者。"以前我们也受到威胁，但是现在的感觉完全不一样。"

如果，朝鲜与美国的对峙继续恶化，估计不止是关岛本地人和想去关岛生孩子的中国人，就连普通的游客都会担心他们的安危。

那么，在这种紧张的局势下，美国本土，以及美国其他的海外领土还会迎来大量的“生育旅游”客吗？

Image caption 关岛的地理位置

首先，“生育旅游”的基本目的就是为了获取旅游目的地的国籍。目前，不管父母国籍是什么，一出生就给新生儿当地国籍的发达国家主要是美国和加拿大。

但是，从签证上来看，除了塞班岛，中国公民想去美国生孩子还不是那么方便。包括关岛在内，美国大多数领土都要求中国旅客持美国签证才可以入境。但是，中国公民前往同属于美国领土的塞班岛，则可以享受45天的免签。

然而，黄洁说："如果关岛有危险，我觉得塞班岛，以及其他岛屿也不会太安全，那还不如去美国大陆或者在国内生。"

"但是，就算是去美国，短时间内来看是一举两得，拿了国籍也生了孩子。但是如果父母不能陪孩子在国外，孩子还得回来上学，这样还没有户口，只能去价格昂贵的国际学校，代价更大。"

另一方面，美国似乎也在收紧允许“生育旅游”的签证发放。2015年中国公民马翼，在怀孕34周的时候前往洛杉矶，结果被美国官员以“签证欺诈”为理由，遣返中国。美国还判定，马翼五年内不得入境。

美国联邦调查局的调查员还曾突击检查美国的月子中心，驱赶月子中心的孕妇。

黄洁说，现在中国的医疗水平已经取得了很大的进步，她已经决定在国内生产。“爷爷奶奶还能及时看到宝宝，一家人在一起多好！”