流动的墙：神奈川的浪悄悄来到了伦敦

图片版权 PAUL KERLEY Image caption 伦敦坎伯韦尔的一栋房子背面，有一幅模仿葛饰北斋《神奈川冲浪里》的壁画。

一场在大英博物馆的火爆画展，再一次证明了日本画家葛饰北斋的《神奈川冲浪里》依然是世界上被再创作次数最多的画。

从巴黎地下墓穴（Catacombes de Paris）到美国华盛顿的一个中学，再到英国布里斯托的一条街道，你可以在世界各地看见《神奈川冲浪里》的翻版。

在众多再创作的作品中，一面壁画几乎被隔壁制毒工场的爆炸摧毁。但是正如艾利克斯 马歇尔解释的那样，世界上还有更多像这样的壁画。

1997年，多米尼克 索兹想要改变一下他的生活，他去参加了一个个人发展课程。其中一个课程要求他领导完成一个社区计划。索兹说："当时，人们都在挨家挨户的敲门，为慈善机构筹款。我不是那样的人。"

索兹不是艺术家，但是他一直都喜欢在墙上作画。"我还记得我小时候和爸妈一起，经过一些画有壁画的墙。我抬头看，心想这就绝对就是世界上最酷的东西。"

他自己的房子有一面巨大的墙，于是他决定在墙上作画就是他的社区工程。决定做这个项目是简单的，难的地方在于，画什么。

图片版权 Google Image caption 红色版本的《神奈川冲浪里》

一天晚上，索兹和朋友讨论了这件事情。他决定要画一些自然的东西。他说："很多在墙上画的画都很垃圾"。索兹想画一棵树，清风拂过的一棵树。但是他的朋友说："波浪怎么样？"然后他们有了一致的想法："那个日本画怎么样？"

20年过去了，索兹在南伦敦坎伯韦尔的房子的背面一直是葛饰北斋的那副海浪画。

坎伯韦尔的这一副就像葛饰的原画，海浪卷起来了，泡沫从浪尖喷涌而出。葛饰的原画里的浪花好像打不湿三条木船上的水手，但坎伯韦尔墙上的狼却可以随时扑到行人， 湿了他们的衣裳。

在开始画之前，索兹去了附近的一个技工体验室，确认了没有人反对。"我最大的担忧就是人们会认为这是一个眼中钉，或者不把它认为是艺术。"

索兹房子背后的车库的主人是一个"刻薄的希腊人"。但是当索兹跟他说要在墙上画葛饰的画的时候，他说："哦，葛饰！那个巨浪？我的玻璃杯里刻了那幅画。"

两周后，在当地人和一些路人帮忙下，画作完成了。"小孩和妈妈们也会拿一把刷子，在墙角处刷一下，"索兹说道。

这面墙改变了这条街。索兹说："人们从前在这里嗑药，或者丢弃他们偷来的包。但是这面墙，把这里变美了。人们来这里微笑地欣赏。"

"这完全实现了我当初做这个课题的愿望，"索兹说。

图片版权 TIM DICKENS / @BRIXTONBLOG Image caption 2012年这面壁画受到了摧残

但是，这面巨浪之墙也经历了不小的磨难。2012年，一位当地居民在这幅画下面的公寓里鼓捣化学药品，结果不小心发生了爆炸。消防管员花了3个小时才把大火扑灭。

索兹在接受伦敦当地报纸Evening Standard 的时候说："我第一次听到这场意外，就是我朋友打电话跟我说，你的房子在漂。"

三分之一的墙面都被烧了，浓烟熏了其余的部分。但是人们在几周后，不仅找到了志愿者来修复，还拉到了建筑颜料公司多乐士的赞助。

这一次人们在墙上画了一个喷发的富士山。不仅标记这次经历，也用以纪念福岛第一核电站事故。

为什么社区都认同索兹的画？索兹说最简单的原因就是因为葛饰的画没有时间限制。"这就像莫扎特的音乐，简单但是律动，饱含力量与魅力。"

"有些人可能轻视它，但是这就是一幅让人想挂在家里的画。你不会真的想挂一个《蒙娜丽莎》或者《呐喊》在自己家的，对吗？"

"当你看见一位母亲和小孩经过巨浪之墙的时候，小孩激动地想看这是什么，张开了嘴巴，这就已经说明了一切。"