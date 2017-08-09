特朗普碰上金正恩 险上加险还是以毒攻毒？

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朝鲜核武危机已经进入了一个更加危险的新阶段。

几十年来，国际社会一直在试图说服或迫使朝鲜政权放弃其核武计划。

以前，国际上普遍认为，朝鲜要获得对西方进行核打击的能力，可能还要等许多年。但现在情况发生了变化。

现在还很难精确评估朝鲜的核能力。朝鲜当局说，他们的导弹已经可以打到美国本土。经过最近的两次导弹试射，西方专家认为这很可能是真实的。

核弹头必须要缩小到一定程度，才能放置在洲际导弹上。日本政府在其最新的防卫白皮书中说，平壤可能已经具备将核弹头小型化的能力。

美国官员也相信，朝鲜已经研制出可以用远程导弹携带的小型核弹头。但是，还不清楚这种小型核弹头是否经过测试。

现在看来，朝鲜获得远程核打击能力只是一个时间问题。而这个时间也不会长，可能就是在今后几年间。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜领导人金正恩行为难以预测，其核武项目被全世界视为威胁。

一线希望

就在这个节骨眼上，正碰上特朗普总统入主白宫。这真是历史的巧合。

尽管这增加了朝鲜核危机的危险性，但同时也在一定程度上增加了解决危机的希望。

特朗普总统在推特上的发言充满了咆哮和恐吓，显示出他对外交事务缺乏经验，令许多人担心。

在西方人看来，朝鲜领导人金正恩行为难以预测，爱惹麻烦。现在可好，美国自己也有了一个难以预测的领导人。

图片版权 AFP Image caption 特朗普周二（8月8日）表示："朝鲜最好不要再威胁美国，否则他们会遭遇举世罕见的怒火。"

借用一位美国前国防部长的话说，特朗普是一个"已知的未知数"（known unknown）。没有人知道他会如何反应。

这固然使形势更加危险，但同时也会引起各方的重视，尤其是北京。

当然，我们并不知道美国的政策究竟如何。在复杂的外交事务中，信息的明确性很重要。那么，谁能真正代表美国的外交政策呢？

是国务卿蒂勒森吗？他似乎在强调与平壤当局谈判的可能性（特朗普本人也曾提出这种可能性）。

是在白宫椭圆形办公室里发推的特朗普总统吗？他似乎是在不断对平壤加压。

毫无疑问，朝鲜问题已经到了一个分叉路口。朝鲜核武器项目的进展意味着，它很快就能对美国实施核威胁。

图片版权 Reuters Image caption 为庆祝导弹试射成功，朝鲜发行了纪念邮票。

这将过往的游戏规则完全打乱了。对特朗普政府、中国、韩国和日本来说，他们面临的所有选择都相当糟糕，只是糟糕的程度不同。

一个选择是，用一切可能的手段来对付朝鲜政权，加强制裁，区域扩军，甚至在必要时使用武力。换句话说，就是要寻求朝鲜的政权更迭。

这必将在朝鲜半岛引发战争，因此不会受到中国的支持，而中国在这场危机中扮演举足轻重的角色。

还有一个选择是"遏制"。

这似乎就是目前形势的走向。国际制裁在加强，上周末，联合国安理会决定对朝鲜最关键的几个创汇业务实行贸易禁运。同时，美国在向其地区盟友提供防御性武器，比如在韩国部署的"萨德"导弹防御系统。

图片版权 EPA Image caption 朝鲜外务相李勇浩（中）最近在马尼拉与多国官员进行了接触。

但"遏制"本身并不能解决问题，而且随着危机激化，可能会演变为冲突。

当然，外交手段也是一个选择，但目前似乎还不现实。

不过，朝鲜的核武技术突破，以及特朗普上台带来的不确定性，使朝鲜核问题面临十字路口。这些因素加在一起，反而可能使采取外交手段的可能性增大。

一个重要的预兆是，联合国安理会决定对朝鲜实施更严格的制裁，中国和俄罗斯都支持制裁，而且北京还明确呼吁平壤停止核试验和导弹试射。

最近在菲律宾首都马尼拉举行的东盟部长级会议期间，朝鲜外务相李勇浩与多国官员进行了接触，尽管他的口气仍一如既往的强硬。

现在，尽管各方都在提升调门，但最终他们会冷静研究目前的局势。这个危机将走向何方？能否为外交斡旋创造空间？

图片版权 AFP Image caption 朝鲜平壤周三（8月9日）举行群众集会，支持政府的反美立场。

等待信号

尽管外交手段似乎并未奏效，但各方多年来确实做了许多外交努力。

1994年，朝美签订《美朝核框架协议》，朝鲜同意冻结其核设施，美国则牵头成立朝鲜半岛能源开发组织（KEDO），负责为朝鲜建造只能发电、而不能用来制造核武器原料"钚"的轻水反应堆。

当时，朝美两国计划改善双边关系，朝鲜开放部分核设施，让国际原子能机构（IAEA）进行核查。

但是，2002年，美国称朝鲜承认正在发展铀浓缩计划，违反《核框架协议》，朝鲜则重启宁边核设施，并驱逐IAEA专家。KEDO项目不久后终止。

当时KEDO有明确的目的——关闭与军事有关的朝鲜核设施。但那已是20年前的事情了。现在，阻止朝鲜发展核武和导弹项目已经不是可行的选择了。

那么，现在如果举行新的外交谈判，应该追求的是什么目标呢？特朗普治下的美国愿意生活在朝鲜洲际核导弹的阴影下吗？金正恩的朝鲜会同意实行可能会威胁政权的"开放搞活"吗？

我们现在要等待平壤的信号。如果朝鲜暂停武器试验，那么各方将有一个考虑的空间。但如果朝鲜继续进行导弹试射，那么这个灾难性的危机将会迎来一个全新的阶段。