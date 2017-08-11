直播女孩：罗马尼亚性直播从业者

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互动网络直播是全球色情业务增长最快的行业。在罗马尼亚，成千上万的女性在工作室和家里成为为"直播女孩"。这是一个全天侯二十四小时无休的市场，大多数客户从北美和西欧登录。

在布加勒斯特市中心的一个高层公寓楼外，一群年轻女子在抽烟，聊天和说笑。这是一个不起眼的景象。除了在明亮早晨的阳光下，他们的烟熏妆，“恨天高”的高跟鞋和闪亮裸露的衣服与路人理性的夏季穿搭形成鲜明对比。

在大楼内，20工作室（Studio 20）占据一楼和二楼。有四十间客房，白色走廊，墙壁装饰着迷人女性的照片。房门关着意味着“正在营业”。在这个房间里，一位女性直接通过网络摄像头与国际客户直接接触。只要她是一个人在房间里，这是完全合法的。在这个虚拟关系和网络世界中，相机前面的人是"模特儿"，而观看的人则是"成员"。

Image caption 在20工作室里，一扇紧闭的门意味着一位模特正在逗乐一位客户。

拉娜在8号房间工作。屋里主要有一个带靠垫的圆形床。有一个放着她衣服的衣柜。

在房间的一角放着一个大屏幕电脑、一个昂贵的相机和背后的专业摄影师的灯具。几十双眼睛可以通过专门的成人网站实时在线观看在房间里的拉娜。但成员要她在一对一的网络摄像头会话中"私聊"，她才会赚钱。

Image caption 拉那在20工作室工作。

工作八小时，她每月赚近4000欧元（约合3600英镑），这是罗马尼亚平均工资的近10倍。作为拉娜的雇主，20工作室每月从她的在线会议中赚取4000欧元。

而在这个视频聊天赚钱金字塔的顶端，负责播放20工作室内容和向客户信用卡扣钱的的在线网站LiveJasmin赚8000欧，是20工作室的两倍。

LiveJasmin是世界上最大的互联网直播网站。每天有三千万到四千万的用户访问，每一刻有2000个模特在线上直播。这也不难理解网络直播行业总体而言，在2016年产生了大约2-3亿美元的产值。

图片版权 Lorenzo Maccotta Image caption 一直播女孩正在准备在浴室直播。

直到2008年全球经济崩溃使罗马尼亚陷入衰退，拉娜是一名从事房地产业的大学生。那是她第一次接触视频聊天。她在相机前的第一天经历一直与她在一起。

"我独自一人在房间里，感觉好像周围有数百人，我无法跟上他们所说的话和他们问我的话。这很令人震惊。但随后我学会了辨别哪个会员是潜在付费客户，而不需和所有人在免费的空间里浪费时间。

那么一对一的私聊是什么情景呢？

她说："主要是谈话，我有时要角色扮演，其中一小部分是裸体和手淫。"

虽然成员有时会试图让她做自己不想做的事，但她能控制节奏。

“作为一个女人可以领导过程，这非常有力。"

重要的是尽量让付费客户在线呆尽可能多的时间。

20号工作室的公关经理说："你有10分钟的时间扮可爱和性感。之后你最好有话说，否则会员不会留下。”

图片版权 Studio 20 Image caption 20号工作室的公关经理Andra Chirnogeanu说："你有10分钟的时间扮可爱和性感。之后你最好有话说，否则会员不会留下。"

为此，20工作室雇有培训师，心理学家和英语老师。大多数客户来自北美和欧洲，所以模特可以与他们沟通是至关重要的。

但是，英语老师安德里亚（Andrea）的职责远远超出了语言技能。

"我教他们关于恋物癖 - 什么是恋物癖，为什么一个人有一个...我们学习弗洛伊德和很多心理学，我们研究手册，因为女人必须是感性，聪明和美丽的。“

Image caption 模特们被鼓励每天给客户发消息。

地理也很重要，这样模特也可以聊聊会员的所在地。

Andrea说："有些人认为这不仅是一个性生意，模特不得不和成员说话，就好像他们处在正常的在线关系：能够讨论能给双方带来安慰的很多话题。"

20工作室是世界上最大的网络直播工作室。它在罗马尼亚有九个分店，其中一个雇用"直播男孩"来服务同性恋市场。其他分支位于哥伦比亚的卡利，布达佩斯和洛杉矶。

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并不是所有的模特儿都在工作室工作。贝尔（Sandy Bell），有两个大学学位证，是家庭直播的妇女小分队的成员。她每天在网上赚约100欧元（£90），以补充她作为室内设计师的收入。作为独立的自由人，直接与网络第三方公司进行交易可以赚取更多的会员费用。

她说："大多数人都是好人，不是疯子。" "有很多成员在寻找爱，他们想要这种联系，有些成员希望你叫他们的名字，或者在跳舞的时候跟他们说话，我对他们很诚实 - 他们知道我有一个男朋友，他们知道我们不会在现实生活中做爱。"

Image caption 贝尔在家办公。

贝尔和伴侣住在布加勒斯特郊区的高层公寓里。他知道她在做什么，但她的父母不知道。在这个行业，即使是工作室的老板，也会向家人和朋友隐藏自己的职业。这并不罕见。这也解释了布加勒斯特接受BBC采访的对象倾向用自己的直播名或者姓。

与许多在性行业工作的人不同，贝尔不担心自己的安全。

"一个会员可以对我做什么？如果他踩了底线，或者对我粗鲁，只要点鼠标就可以阻止了。我可以跟网管反应，他们会禁止他的IP地址。即使他改了昵称，这个家伙也不能再进入直播间。那些人离我几千里远，他们没法碰你，没人碰你。你独自上网和工作，跟卖淫没什么关系。"

贝尔是受害者吗？她说她不是，但像利塞伊 （Irina Ilisei） 这样的女权主义者说这个问题没那么简单。

"我们谈论的事那些被迫做这个事情的女人吗？是她们自己选择要做这事的吗？或者他们心理上被人操纵、也可能他们经济不稳定。又或者这些因素都有。“

利塞伊认为，这其中的推动因素包括罗马尼亚的青少年的高怀孕率，而完成高等教育的人中有30％找不到工作。

Image caption 利塞伊（Irina Ilisei）认为有的女性是被迫加入这个行业。

网络直播行业也尽力吸引年轻女性参加。

利塞伊说："大学校园里有广告。" "学生在脸书上直接接受工作信息。工作室的用语听起来要给年轻女性赋权、鼓励他们独立，学习新技能。如果能说服朋友加入还有福利拿。”

对于31岁的拉娜来说，直播行业为她提供了足够的钱来单独抚养女儿。并考虑将钱投资到"将为国家赢利"的事业上。但她计划在两年后离开直播行业。

但有的女性并不能像拉那一样自由地做出选择。28岁的奥娜（Oana）说自己是逃离性行业的人。在16岁还未成年时 - 她爱上一个男朋友，并说服她开始视频聊天。

"他告诉我，我只用说话。但他和我一起在房间里，我们在那做了色情内容。"

在罗马尼亚，一男一女一起直播是非法的。她曾在德国做妓女，直到找到勇气才回布加勒斯特和开始新生活。现在她从事预防性工作，她与年轻女性谈论她的经历，并试图说服他们视频聊天的危险。

"有女孩认为他们只需要留在摄像头前就可以赚钱，但她们所做的一切都会影响他们的思想，下一步就是卖淫。我现在可以预见。“

拉娜不同意。

她说："这是卖大脑，不是卖身。我觉得它像一个表演。但并非每个人适合这个工作。很多女孩在几个星期甚至几天之后放弃，因为她们认为自己在卖身。做这行，怎么想很重要。我有自己的底线，也真不觉得被剥削。"

20号工作室公关经理Andra也拒绝这样的想法，说这是有风险或有害心理的工作。

她说："在办公室里工作12个小时但工资很少则是有害心理。"

但模特们经常试图掩饰自己的工作的事实也许在告诉我们什么。如果拉娜和贝尔可以利用她们的资历和其他工作经验过上好的生活，那她们还会选择为在纽约，法兰克福和伦敦的客户脱衣吗？