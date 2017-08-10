朝鲜：打向关岛的四枚导弹“八月中旬就绪”

图片版权 AFP Image caption 8月9日，一名韩国士兵从一个正在播放朝鲜导弹相关新闻的电视屏幕前走过。

朝鲜表示将在8月中旬做好向美国领土关岛附近发射4枚导弹的战斗准备。双方口头战斗威胁正在进一步加剧。

朝鲜国家媒体称，一旦领导人金正恩批准发射计划，"火星-12"火箭将飞越日本，落向距离关岛30公里的海面。

朝鲜还谴责美国总统特朗普"失去理智"。特朗普之前说要用"战火和怒火"应对朝鲜的战争威胁。

美国警告称，一旦上述行动付诸实施，将意味着朝鲜"王朝终结"。

在周三（8月9日）发布的第一份声明中，朝鲜宣称正在计划对关岛进行导弹打击。作为美军太平洋基地的关岛拥有超过16万人口，部署了大量战略轰炸机。

朝鲜随后又发表一份声明称，该计划将于八月中旬"最终完成"并向朝鲜领导人金正恩进行汇报，等待他的批准。

" 朝鲜人民军的'火星-12'火箭将飞越岛根县、广岛市以及高知县（均为日本领土）上空，"朝鲜国家通讯社朝中社引述朝鲜战略军司令官金乐兼（Kim Rak-gyom）的话说。

"它们将飞行3356.7公里，耗时1065秒，打到距离关岛30-40公里的海域。"

火星系列火箭是朝鲜自制的中长距离运载武器。

第二份声明称，美国总统特朗普有关用"战火和怒火"应对朝鲜威胁的讲话是"一派胡言"。

"和这个失去理智的家伙对话是不可能的，只有绝对实力才有用。"声明说。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国军事基地覆盖了关岛约1/4的面积。

来自美国的表态也在进一步升级。美国国防部长吉姆•马蒂斯（Jim Mattis）周三发出了一份措辞强硬的声明，敦促朝鲜停止武器试验。

"虽然我们的政府在想方设法通过外交途径解决这一全球共同面对的威胁，但必须强调的是，我们和盟友拥有地球上最精确、最训练有素和最先进的防御及打击力量。"

特朗普也炫耀了美国的核武器实力。正在新泽西度假的特朗普发推特称，美国的核武库比以往任何时候都要强大。

Skip Twitter post by @realDonaldTrump My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月9日

但美国国务卿蒂勒森一直试图说明朝鲜并不具有迫在眉睫的威胁。

正在关岛进行例行访问的蒂勒森说，希望得到了中俄两国支持的国际社会施压能够让朝鲜开启新对话，讨论"不同的未来"。

蒂勒森称，过去几天形势并没有发生大的改变，美国民众"夜晚应该能睡上好觉"。

中国呼吁各方保持冷静，称目前形势敏感而复杂。

关岛有多重要？

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