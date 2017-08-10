朝鲜导弹危机：你想知道的几个问题

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围绕朝鲜半岛问题的对峙引发了一场危机，最糟的是有关核战争的威胁。朝核危机情况复杂。BBC中文梳理一下大家想知道的几个相关问题。

朝鲜为何想要拥有核武？

自二战结束以来，朝鲜半岛沿三八线非军事区划分为南北两个国家政权，北面的朝鲜后来成为一个斯大林式的独裁国家。

朝鲜在全球舞台上几乎完全孤立。朝鲜领导人说，拥有核能力是对外界妄图消灭该国的唯一威慑。

他们离拥核还有多远？

朝鲜最新进行的导弹试射表明，他们已拥有可抵达美国的洲际弹道导弹（ICBM）。

朝鲜已对核弹装置进行了五次测试。有关情报警告说，朝鲜已接近或已经实现了核弹头"小型化"，也就是能开发一种能够搭载洲际弹道导弹的小型核弹头。

平壤把美国视为其主要敌人，而且还把导弹瞄准部署有数千美军的韩国和日本。

已采取了哪些阻止朝方的步骤？

寻求以经济援助方式换取朝方放弃核开发和导弹试验的尝试一再失败。

联合国对朝鲜实施了越来越严厉的制裁，但效果不大。作为朝鲜北方唯一真正盟友的中国，也对朝鲜施加了经济和外交压力。

美国已发出动武的威胁，美国总统特朗普警告朝鲜"会遭遇举世罕见的怒火"。

这次是来真的吗？

这场危机已酝酿多年，但朝方弹头小型化和美国位于朝方导弹打击范围，使游戏规则出现变化。

平壤在周三表示，正在考虑对美国太对美国太平洋上的领土关岛进行导弹打击。。

核对抗看来似乎比以往任何时候都更真实，但这也远非板上钉丁的事。

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