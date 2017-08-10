朝鲜Vs美国：我们应当担心局势吗？

图片版权 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩和特朗普

美国总统特朗普早前指，将会以“世界前所未见的火与怒火”回应朝鲜的威胁。

朝鲜同时威胁向关岛发射导弹。关岛属美国领土，人口有16.3万。

早前有报道指，平壤终于成功微型化核武器，可以安装在洲际弹道导弹上——这发展令美国及其亚洲盟友感到害怕。

不过，这一定代表战事蓄势待发吗？

专家们指出，你现时不需要太恐慌，原因如下：

1. 没有人想打仗

这是其中一件最重要的事，我们要记住。朝鲜半岛发生战争的话，并不符合任何人的利益。

朝鲜政权首要目标是生存，假如要与美国开战的话，政权将会面临莫大的危机。正如BBC外交事务记者马库斯（Jonathan Marcus）指出，朝鲜攻击美国或其盟友的话，很大机会会导致更大规模的战争。我们要假设，金正恩政权并不希望倒台。

这就是为何朝鲜希望成为拥有核武的国家。朝鲜认为，假如拥有核武的话，要推翻金氏政权的话成本会大幅上涨。金正恩并不希望步利比亚的卡达非（Muammar Gaddafi）或伊拉克萨达姆‧侯赛因（Saddam Hussein）的后尘。

韩国国民大学教授安德雷·兰可夫（Andrei Lankov）对《卫报》说，发生冲突的机率很低，不过他亦指出朝鲜现时对外交亦不感兴趣。

兰可夫说：“他们想先获得铲平芝加哥的能力，之后他们就会对外交感兴趣。”

美国会否想先发制人？

美国清楚知道，假如攻击朝鲜的话，朝鲜将被逼向韩国及日本报复。

假如局势如此演变的话，美国都会承受沉重的人命伤亡——包括军人与平民。

另外，华盛顿亦不想承受核弹攻击美国大陆的风险。

中国是平壤唯一的盟友。中国认为朝鲜政权倒台的话，正正是策略上最坏的结果，所以中国一直支持朝鲜。北京并不想看到美国及韩国军队在中国边境附近出现——假如战争爆发的话，就会出现这样的结果。

2. 只是唇枪舌剑，并非动武

特朗普使用的措词并非美国总统常使用的，但这也不代表美国即将对朝鲜开战。

一名匿名的美国军官对路透社说：“我们的言词越加强硬，不代表要改变我们的姿态。”

《纽约时报》专栏作家马克斯‧费舍尔（Max Fisher）认同这观点。他说：“在国际关系中，讯号才是最重要的，而非领袖的随意的言论。”

图片版权 AFP Image caption 朝鲜半岛局势紧张，有可能刷枪走火

朝鲜在七月试射两次洲际飞弹后，美国再次采用相同策略——通过联合国安全理事会的制裁打击朝鲜。

美国外交人员仍然谈及中国与俄罗斯的支持，希望回到谈判桌解决问题。

美国这些举动向朝鲜发放混乱的讯号──但也淡化特朗普强硬的措词。

不过，有分析员指出，现时气氛紧张，假如发生误解的话，将会误触战事。

美国智库军备控制协会（Arms Control Association）的达里尔‧金博尔（Daryl Kimball）接受BBC访问时说：“朝鲜发生停电的话，可能让它以为这是美国发动攻击。美国或者会（在非军事化区）犯错。”

“每一边都可以作出错误计算，让情况难以控制。”

3. 美朝关系也曾如此紧张

美国前助理国务卿克劳利（PJ Crowley）指出，朝鲜在1994年拒绝让国际调查员检查核设施，令美国与朝鲜几近发生战争。不过，危机最后循外交途径解决。

多年以来，朝鲜一直声言攻击美国、日本及韩国，甚至曾多次声言要将首尔变成“一片火海”。

特朗普的修词并非在美国总统中前所未见的。

克劳利文章写到：“或许言词并非如此多彩，但美国一直以不同方法说，假如朝鲜攻击的话，政权将不会再存在。”

克劳利补充，这次不同之处是，美国总统看似指他会先发制人（不过国务卿蒂勒森后来有放松言词）。

分析员指，白宫的修辞好战、难以预料，对外界来说并非寻常，亦令一些人担心。

假如战事爆发的话，韩国将会面对严重后果。不过，韩国看似并没有太担心局势。

青瓦台高官8月9日对记者说，局势尚未构成危机，并且很大机会可以和平解决。

这是感到乐观的原因。