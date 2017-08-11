电视屏幕上抵抗“美国霸权”的朝鲜小刺猬

图片版权 Korea Central TV Image caption 小小的刺猬，在节目内教训了凶恶的老虎一顿。

以动物为主角的儿童电视节目在世界各国都可以看到，但是在朝鲜，似乎这些动画不单是儿童的娱乐，更是官方宣传的地方。

当地国营电视台在周三（8月9日）播放了一段参考“战胜老虎的刺猬”的童谣动画。

节目跟童谣差不多，讲述一只刺猬，保护森林里的动物，免受一只大老虎的欺负。大老虎向刺猬扑来，刺猬随即卷成一个球，靠着背部的刺来保护自己。最后，刺猬将刺插进老虎的鼻子里，成功把牠赶跑。

节目末段，原本被迫支持大老虎的一众动物，纷纷称赞刺猬的胆量和过人的聪明智慧，成为刺猬的好朋友。

图片版权 Korea Central TV Image caption 刺猬赶走老虎后，获戴着红袖章的兔子"党员"颁发勋章 ...

图片版权 Korea Central TV Image caption ... 还“得到森林内其他动物的爱戴”。

跟美国有啥关系？

看似简单的儿童节目，跟朝鲜半岛的紧张局势没有关系？官方朝中社可不是这样想。节目播放后，朝中社发文称赞这个节目“老少咸宜”，并藉节目评论与美国的紧张关系，指节目内的老虎可以喻为美国，森林内其他的动物是世界各国，而机智勇敢的刺猬当然是朝鲜。

报道也引述了在北仓郡一家地热发电厂工作的一名职员说，当今美国与朝鲜的紧张关系令他想起“战胜老虎的刺猬”这个童谣。

他说，美国现在就像老虎，谁也不敢挑战美国的权威；看着小刺猬，令他为自己国家的强大感到骄傲。

还会有类似的动画吗？

朝鲜领袖金正恩过去曾多次要求各地国营电视台制作多一点“与年青人相关”的电视节目，这出动画似乎回应了这个要求。

当地第二大官方报章《民主朝鲜》上月刊登了一家四·二六动画电影制片厂的特稿，称赞制作单位认真，忠诚“回馈"领袖对他们的信任。

金正恩曾在2014年访问该制片厂，称赞制片厂制作了数百部电影，“圆满完成了劳动党和革命所赋予的崇高使命”。他当时也指，要把朝鲜变成全球“数一数二的动画电影大国”。