朝鲜核威胁：投向关岛旅游业的“核弹”？

图片版权 ROBERT TENORIO/AFP/Getty Images Image caption 关岛游客主要来自日本及韩国。

朝鲜扬言攻击美国领土关岛，令这个西太平洋旅游度假圣地受到国际关注。核攻击的威胁会否令关岛的主要产业旅游业受到影响？

朝鲜国家媒体称，将在本月中旬做好向关岛发射4枚导弹的准备，一旦领导人金正恩批准发射计划，"火星-12"火箭将飞越日本，落向距离关岛30公里的海面。

关岛旅游局主席钟·尼森·丹尼特（Jon Nathan Denight）呼吁游客毋须取消前往关岛的计划，并形容关岛"仍是安全、受保障的旅游目的地"。

游客人数肯定会下降吗？

丹尼特接受BBC中文访问时强调，虽然目前有很多口头威胁，但华府并无提升当地的危机级别。他相信今次威胁亦不会造成长期影响。

在关岛经营中菜馆的华裔居民刘丽向BBC中文表示，关岛目前生活如常。

"关岛一切都很安静，没有像外界说的人心惶惶…...大家生活一如既往。"刘丽称，相信美国政府会对关岛采取保护措施，当地居民都不担心人身安全。 "朝鲜应该只是说说而已，不会有什么动作。"

不过刘丽亦指出，她的餐厅有一半客源是游客，朝鲜核威胁的影响值得忧虑。 "多少会担心，日本、韩国、大陆、台湾游客会不会不敢来？（人数）肯定会下降。"

丹尼特则指，虽然旅游局确实接到一些游客的查询，但未观察到有游客因而取消航班、旅行团预订。他补充称，2013年关岛亦曾受朝鲜威胁，当时旅游业亦未有受到打击，游客数字之后更逐年上升。

图片版权 AFP Image caption 关岛是西太平洋上的一个岛屿，是美国5个建立平民政府的属地之一。

“生育旅游”与“婚礼旅游”受影响吗？

旅游业对关岛十分重要。根据关岛旅游局的数字，当地有三分一职位为旅游相关产业，游客于2016年度（2015年十月至2016年九月）在关岛的消费总额达15亿美元。

今年七月，到访关岛的游客达13万，刷新了二十年来的记录，亦较去年同期增长8.1%。丹尼特表示，虽然受到朝鲜的口头核威胁，但有信心八月的游客数字仍将会再创新高。

2016年度到访关岛旅游的游客数字达151万，同比上升10%。关岛游客主要来自邻近亚洲国家，其中日本游客占一半，达75万，但近年一直小幅下降。韩国则是增长最快的市场之一，2016年度赴关岛的游客达52万，同比增幅35.2%。

丹尼特认为，今次朝鲜核威胁对韩国市场不会有影响，因为他相信韩国民众对朝鲜的口头威胁本就"十分习惯"。

与日韩相比，关岛的中港台游客并不算多，2016年度合共不足8万人。

与邻近的塞班岛不同，关岛并不开放中国大陆游客免签，大陆居民仍须申请签证才可入境。

然而，中国大陆游客仍稳步增长，近年维持在一成左右，2016年度有2.6万人到关岛旅游。

作为美国领土，关岛吸引了不少亚洲孕妇前往"生育旅游"，以助新生儿取得美国国籍，其中以韩国孕妇较多：当地报章上月初报道，关岛纪念医院（Guam Memorial Hospital）去年十月至今年六月77个非美籍新生婴儿中，有54人为韩国游客所生。

除了生育旅游，关岛亦是热门的"婚礼旅游"目的地，当地旅游局指每年有超过一万名新人在关岛结婚。