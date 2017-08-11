朝美隔空对峙持续升级 三大走向看如何收场

图片版权 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩和特朗普

美国总统特朗普上周五前往新泽西享受上任之后的首次休假，但在休假期间他一直通过推特等各种方式就朝鲜导弹危机发布信息。

继8月9日称将用"从未有过的战火与怒火"对付朝鲜威胁后，特朗普周四（8月11日）再次警告朝鲜不要试图攻击关岛或者美国盟友，并表示自己之前的"战火与怒火"说还不够强硬。

最新口头对峙

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国军事基地覆盖了关岛约1/4的面积。

在朝鲜宣布使用4枚洲际导弹打击关岛的详细计划后，特朗普说，这一举动将导致"此前没人见过的后果"。

特朗普在新泽西对记者说，朝鲜领导人金正恩"毫不尊重我们的国家。他老是说一些恐怖的话。但只要有我在，他休想侥幸成功。"

"这不是打赌或者挑战，这是一个声明，"特朗普说，"他（金正恩）不可能威胁关岛，不可能威胁美国，也不可能威胁韩国。"

朝鲜军方之前称，将在八月中旬完成使用中远距离导弹打击关岛海域的计划，这些导弹将飞越日本，最终落到距离美国领土关岛30公里左右的太平洋海面。

"让我们看看他（金正恩）会对关岛做什么。如果他真的搞事，这将在朝鲜导致此前没人见过的后果，"特朗普说。 但他没有就细节做进一步说明。

围绕朝鲜导弹打击关岛的计划，朝美两国的口头对峙本周以来持续升级。这场危机会如何收场呢？

Skip Twitter post by @realDonaldTrump My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月9日

走向一：美军进攻朝鲜

专家警告说，至少在目前，以武力干预朝鲜可能性不大。

华盛顿一家智库的高级研究员埃利•拉特纳（Ely Ratner）对法新社说，特朗普的言语是"不负责任的"。拉特纳补充说，"我不认为已经到了核战争的边缘"。

"在美国是否会对朝鲜进行先发制人的打击这一点上，很难证明特朗普总统说的话在多大程度上能够代表真正的决策。"

但五角大楼确实有针对潜在的朝鲜冲突的详细预案，美国已经在过去几十年时间里和韩国进行过相关的演习。

这些打击方案包括：对朝鲜核目标进行先发制人的精准打击、通过"斩首行动"拿下朝鲜现任领导人金正恩、以及支持一场民众起义推动朝鲜国家变革。

特朗普确实发出了战争威胁，称美国的核武库空前强大。美国防长马蒂斯也表示，一旦爆发冲突，朝鲜将被"全面击败"。

但和一个拥有百万现役军人的国家开展必然面临巨大风险。

图片版权 AFP Image caption 朝韩边境线

美国在韩国驻军仅有28500人，韩国首都距离南北分界线只有55公里，朝鲜在这条边境线上部署了大量大炮。

因此，哪怕是规模有限的大炮和火箭打击也可能导致大量伤亡。专家还警告说，冲突一旦爆发就会很快升级，死亡人数会迅速上升，还会进而影响全球经济。

一旦金正恩决定动用核武器，潜在的后果将更加严重。

约翰霍普金斯大学美韩研究所的威特（Joel Wit）对法新社说，目前的隔空喊话压倒了爆发战争的可能。

"有很多声明来回交锋，这让紧张态势升级。但事实上，我认为在韩国和朝鲜生活仍然如常，"威特说。

约翰霍普金斯大学美韩研究所"北纬38度"（38 North）网志的另一位分析人士则说，金正恩尚未下令民众从田野和工厂撤离。"金正恩并不傻。从田野撤离会影响即将到来的收割，这个时候他不会进行动员。"

走向二：中国经济制裁

带有民族主义情结的中国官方小报《环球时报》本周五称，如果朝鲜攻击美国，中国应该选择保持中立。而一旦美国率先开展且试图颠覆朝鲜政权，中国就应该出手制止。

特朗普则持续要求中国对朝鲜采取更加严厉的制裁措施。他一再强调"中国可以做得更多"。

图片版权 Reuters Image caption 8月10日，辽宁丹东，中朝边境鸭绿江上的中国游客。中朝贸易占朝鲜出口的90%

在美中朝的三角关系上，特朗普一向态度明确。他一直声称要针对中国的贸易行为采取惩罚性制裁措施。但在上周中国投票支持对朝新一轮制裁决议之后，他搁置了对中国出口钢铁的制裁方案，还暂停了对中国侵犯知识产权的调查。

"如果中国帮我们的话，我会在贸易问题上另眼相待，"特朗普说。

联合国刚刚通过的新制裁决议得到了一致支持。但其实施效果仍将取决于中国的下一步态度——中朝贸易占朝鲜对外贸易的90%。在过去的几轮制裁中，中国被指责没有严格执行自己投票赞成的联合国决议。

尽管有来自特朗普的持续施压，但中国仍然对金家政权可能出现的崩塌感到担忧。分析人士认为，中国很可能会做出一些改变。

走向三：重回谈判桌

朝鲜据称已经生产出能够用于洲际弹道的小型核弹头，这让一些分析人士认为采取军事行动的时机已经不再。

核武扩散计划专家杰弗瑞∙刘易斯（Jeffrey Lewis）说，除了外交途径，没有其他办法。

图片版权 Reuters Image caption 中国外长王毅在马尼拉期间和朝鲜外相李勇浩会面，但没有取得任何实质性进展。

"武力打击和说服他们（朝鲜）放弃发展武器的窗口已经关闭了，"刘易斯说。

进入本世纪后，由中、美、俄、朝、日、韩参加的六方会谈似乎曾经让金正恩的父亲金正日放缓了发展核武器的计划。

六方会谈2009年陷入停滞。最近几年里，朝鲜强调不接受任何有先决条件的谈判，而华盛顿要求朝鲜展示弃核的具体行动。朝鲜还声称，在美国停止对其采取敌对政策之前，绝不会把武器发展计划摆上谈判桌。