特朗普推特再发好战言辞 转移国内关注？

图片版权 Reuters Image caption 评论说，特朗普对朝鲜的好战言辞不过是试图转移国内争议的举动

美国总统特朗普保持对朝鲜好战言辞，警告说军事解决方案已经"完全准备就绪"，以对付平壤不明智的举动。

在他就朝鲜发出最新的推特中说，希望金正恩能够改弦更张。

不过就在特朗普发推特不久前，美国国防部长马蒂斯强调了外交解决的重要性，说外交解决已经取得了一些效果。

转移视线

中国敦促各方谨慎从事。中国外交部呼吁做出更多努力增进互信，避免显示武力。

美国咨询公司"控制风险"的查尔斯·海克说这不过是特朗普试图转移国内争议的举动，近月来白宫一直不能摆脱国内争议。他说，当你在国内遇到问题的时候，挑起国际冲突不是坏事，这样人们能忘掉过去几天来进行的关于俄罗斯的调查。

查尔斯·海克指目前特朗普政府受到关于俄罗斯干预2016年美国选举以及特朗普政府在其中发挥了何种作用的调查。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国军事基地覆盖了关岛约1/4的面积。朝鲜正处于制定向有美军基地的关岛发射导弹计划的最后阶段。

火上浇油

特朗普上周五前往新泽西享受上任之后的首次休假，但在休假期间他一直通过推特等各种方式就朝鲜导弹危机发布信息。

继8月9日称将用"从未有过的战火与怒火"对付朝鲜威胁后，特朗普周四（8月11日）再次警告朝鲜不要试图攻击关岛或者美国盟友，并表示自己之前的"战火与怒火"说还不够强硬。在朝鲜宣布使用4枚洲际导弹打击关岛的详细计划后，特朗普说，这一举动将导致"前所未闻的后果"。

朝鲜指责特朗普将朝鲜半岛至于"核战争边缘"， 朝鲜正处于制定向有美军基地的关岛发射导弹计划的最后阶段。

美国的海外领地关岛上的国土安全部门周五发出让居民准备应付导弹威胁的材料。材料中有"不要注视闪光或火球，那样能致盲"等信息。

通知还说，"直卧在地面，捂住头。如果爆炸距离比较远，冲击波可能需要30秒或更长时间才能到达。"