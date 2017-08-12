斯威夫特性侵官司：法官驳回DJ索赔

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流行歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在与前电台DJ大卫·米勒（DJ David Mueller）的官司中赢了重要胜利。斯威夫特称在2013年的演唱会上被米勒 "揩油"。

55岁的米勒最初起诉斯威夫特害他丢了工作，并要求赔偿300万美元（230万英镑）。

丹佛法院本周五（8月11号）驳回了米勒的请求。

美国地区法官威廉·马丁内斯（William Martinez）裁定，斯威夫特不用负责，因为米勒不能证明是斯威夫特导致他被解雇。

米勒对斯威夫特的母亲和她的电台联络人也提出了索赔。陪审团将决定他们是否该对米勒被解雇一事负责。

今年27岁的斯威夫特曾起诉称，米勒涉嫌在斯威夫特同意与他和女友一起拍照时故意"摸"她。

她只要象征性的1美元损失赔偿金，她承诺捐赠给慈善机构。

本周五斯威夫特的前保镖格雷格·邓特（Greg Dent）提供证据称，他看到米勒的手伸向她的裙子下面。

格雷格·邓特告诉科罗拉多州的法庭，他"没看到米勒的手摸她的身体"，但"看到他的手在她的裙子下"。

图片版权 Getty Images Image caption 斯威夫特的前保安出庭作证，支持她对米勒的指控。

这次事件发生在2013年斯威夫特巡演到达丹佛的时候。

当时还是广播主持人的米勒应邀在演唱会前同斯威夫特见面。

斯威夫特向米勒供职的广播电台KYGO投诉，两天后米勒被解雇。

不再为斯威夫特工作的邓特告诉法庭，当米勒和其女友还有斯威夫特一起摆造型拍照时，他离他们几步远。

他说："她有所反应，把裙子往下拉，然后向米勒的女友靠近。所以我看来，我知道他碰了她。"

邓特解释说，他没有采取行动，因为他"不认为米勒触摸她后，她有危险"，而斯威夫特并没有示意他有所行动。

斯威夫特后来向邓特抱怨后，邓特在活动上与他当面对质。

图片版权 Reuters / Jeff Kandyba Image caption Taylor Swift (left) has been present throughout the trial, often accompanied by her mother Andrea (second right)

邓肯作证的前一天，斯威夫特描述称"肯定抓了。还抓了很长时间。"

当米勒的律师问为什么保镖在所谓的事件发生时并没有干预，斯威夫特说："没有人能预料到这事会发生。"

"以前从来没发生过，这很可怕和震惊。"

图片版权 Getty Images Image caption 斯威夫特的歌词出现在法院对门大楼的玻璃上。

照片里米勒的前女友梅尔彻（Shannon Melcher）也于星期五出庭作证。

她说，她在短暂的见面中未注意到异样发生。但她和米勒当晚被粗暴地送出了场馆。

梅尔彻补充说，那些指控摧毁了米勒。

米勒的前电台节目主持搭档瑞恩·凯斯奇（Ryan Kliesch）作证说，他不知道他的前同事对女性不尊重。

他补充说，当他听到这些指控时，他"认为这是一个玩笑"。