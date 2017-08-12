朝核危机反思：二战核攻击日本前外交秘史（上）

图片版权 Getty Images Image caption 1945年8月9日上午11時02分长崎遭受原子弹攻击瞬间当地拍摄的一张照片。

在朝核危机不断升级的同时，人们难以忘却二战中日本遭受两颗原子弹攻击的人道灾难。今日人们能从核危机历史中学到什么教训？

去年，当时的美国总统奥巴马重访广岛原爆地之际，表达了建立无核世界的景愿。人们不禁会问：为何二战时美国和日本之间的有关秘密和谈没有成功阻止原子弹的使用？

历史学家们翻开尘封的往事之际，一位当时在爱尔兰和欧洲活动的美国中央情报局特工奎格利在1991年生命即将走到尽头之际打破了沉默，接受对日本战争史有深入研究的记者德本荣一郎的采访，道出一段此前鲜为人知的秘密。

而德本荣一郎在采访的基础上，近年来经过对日方解密的外交档案和文件的查找，进一步了解到了为何这一秘密渠道未能打通。

梵蒂冈的秘密外交努力

爱尔兰裔的美国人马丁·奎格利在二战爆发之际，接受了美国总统罗斯福下令于1942年成立的美国战略服务局（美国中情局的前身）的特工训练，于1943年被派驻爱尔兰，搜集政治和军事情报。

奎格利的公开身份是美国电影协会的电影制作和发行人。

1944年12月意大利投降后，出生于天主教家庭的奎格利以同样身份被转派罗马长驻，他受到美国中情局创始人、纽约的律师小威廉姆·多诺万中将的直接指挥。

多诺万希望通过对日本有影响的梵蒂冈来打通和日本的秘密外交谈判渠道。他要求奎格利利用他在教廷里的关系，试探通报日本帝国向盟军投降的可能性。

图片版权 Reuters Image caption 二战时中情局希望通过对日本有影响的梵蒂冈来打通和日本的秘密外交谈判渠道。

1945年5月纳粹德国投降后不久的一个下午，奎格利向他的朋友、梵蒂冈罗马天主教教廷的枢机主教、外交官瓦格诺兹公开了他的真实身份，表明希望打开和日本帝国的秘密外交渠道。

石沉大海

虽然教皇当时不允许梵蒂冈工作人员和间谍往来，但瓦格诺兹深感责任重大，立即通过为日本使团服务的日本天主教徒找到了日本驻梵蒂冈大使辛田健（Ken Harada）。

奎格利告诉德本荣一郎说，他从有关方面了解到：他的信息在日本驻梵蒂冈使馆的高级外交官中引发争论，焦点在于这是否是"敌人间谍的诡计"。

奎格利得到的消息是，之后辛田大使决定将有关电报发给了东京日本外交部。

在听不到东京的回音后，瓦格诺兹让奎格利详细说明美国有关接受投降的建议条件，包括奎格利提出日本的投降条件包括"日本可以保留天皇制"等。

奎格利获悉，辛田大使向东京发出了包括有关信息的第二封电报。

但东京方面仍似乎保持沉默。第二个月，《波茨坦协议》签署，在之后两周内，美国在广岛和长崎分别投下了原子弹，日本帝国很快投降。中情局利用梵蒂冈打通对日本的秘密外交渠道寻求日本投降的工作也就彻底结束了。

但奎格利一直不明白，为什么东京没有回复这两封电报，甚至没有向辛田大使确认收到电报。奎格利在二战结束多年后，1972年2月终于找到了前日本驻梵蒂冈大使辛田，写信给他询问有关电报下落。

是辛田没有发出电报？为何东京不回复？还是东京方面的决策者没有对有关信息做出积极反应？奎格利在信中表示，希望得到答案，不仅是对历史负责，也是对未来负责。

（未完待续）