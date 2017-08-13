朝鲜危机：金正恩到底想要什么？

图片版权 AFP Image caption 金正恩7月4日庆祝导弹试射成功。

朝鲜长久以来的紧张情势在七月朝鲜进行两次导弹试射后更加升温。联合国因此对朝鲜实施新一波的制裁，美国与朝鲜发生战争的可能性也随之上升。朝鲜持续挑衅，金正恩究竟想做什么？

美国要怎么做才能让朝鲜停止发展核武和导弹？

美国总统特朗普以“战火与怒火”警告朝鲜公然地威胁美国，或是向美国领土关岛发射导弹的后果，美国与朝鲜的隔空叫阵程度加剧，但外交手段对于缓解朝鲜半岛紧张情势的效用有多大仍是未知数。

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）及特朗普行政团队的一些资深官员都强调外交手段的重要，特朗普在过去也曾表示愿意与金正恩对谈，但没有迹象显示朝鲜愿意开启谈话。

最近透过非正式途径得知的两次朝鲜官员在欧洲的谈话显示平壤仍坚持继续发展核武及导弹。

在朝鲜议题受到关注的情况下，美国国务卿蒂勒森及朝鲜外务相李勇浩都出席了8月5日在菲律宾首都马尼拉召开的东盟外长会议，但两人并没有会晤。韩国外交部长康京和提议与朝鲜对谈，朝鲜也一概拒绝。

原则上，美国给朝鲜一些激励，包括终结韩战的和平条约，在外交上的初步承诺（例如在平壤设立美国官方联络处），或是朝鲜半岛常规军备的裁减，但这些都是最理想的长期目标。

朝鲜持续地违反过去的外交承诺，降低了美国政府做出让步的可能性。美国执政党与反对党都对朝鲜有根深柢固的不信任，而且两党都认为联合国新一波对朝鲜矿业及粮食出口的限制、对朝鲜劳工出国工作的限制，才是让朝鲜政府低头的好方法。

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拥有核武做为吓阻是朝鲜的终极或不可动摇的目标？

自2011年掌握政权以来，金正恩以军武现代化及促进国内经济繁荣为优先。

朝鲜想拥有核武的愿望要追溯回1960年代，并且因为想在政治及军事上对抗传统的敌人美国、日本及韩国而持续至今，仅管朝鲜长久以来的伙伴中国和俄罗斯也表示反对之意。

为什么？

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜半岛局势紧张，警钟不断

朝鲜的一部分动机是基于对国家战略利益的理性评估。利比亚和伊拉克的经验提醒朝鲜政府──只有拥有有效的大规模毁灭性武器才是国家存续的保证。

虽然美国政府已经表示对朝鲜“没有敌意”，朝鲜仍认为美国是朝鲜显而易见的威胁，因为美国在传统上拥有核武优势，且在政策上没有排除第一时间动用核武，在韩国还布署了2万8千名军人。

金正恩的核武及导弹测试的野心也是他政治地位的展现。金氏家族政权的合法性根植于对抗不共戴天之敌美国的论述之上。

1950年到1953年的韩战期间，美国被朝鲜宣传为直接入侵，被描述为意图摧毁朝鲜的国家敌人。

朝鲜老一辈的人回忆韩战，说起朝鲜的城市中心几乎被美军轰炸摧毁，这个论述就更有说服力，而且在朝鲜每日的政治宣传讯息中，这个论述更是被强化、被传播至其他世代。

特朗普最近发表好战的公开声明，对金正恩的政治宣传来说是绝佳的礼物，让金正恩能够强化他国家统帅及国家守护者的地位。

拥有核武的朝鲜能和美国并存吗？

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜7月28日成功试射洲际弹道导弹，并声称正在计划对美国关岛进行导弹打击。

朝鲜加速导弹试射，并在去年成功进行两次核试，让朝鲜对其他国家的实质威吓力显著提升。

最近来自美国的情报显示，朝鲜可能有60枚核弹（但某些分析师对此数据表示质疑），在7月4日及28日试射的长程导弹指出朝鲜有攻击美国部分国土的能力。

一份来自《原子科学家公报》（Bulletin of Atomic Scientists）的报告质疑朝鲜改良的导弹对美国造成真正攻击的能力，但朝鲜政府去年在核武上展现的戏剧性大幅进步是无庸置疑的。

美国政府已经清楚表示不会承认更不会容许这样的发展，如果美国让朝鲜发展核武，就是朝鲜政治宣传的胜利，这会关键性地损害美国与东北亚重要盟友──韩国及日本──的关系，会激发东北亚军事动荡，并且危害全球核不扩散制度的稳定。

朝鲜实际上到底要什么？

图片版权 Getty Images and Reuters Image caption 金正恩和特朗普

朝鲜政府的优先政策是激进地推动核武及导弹试射，以强化朝鲜的威吓力。对金正恩来说，这是强化他的政治权力及统治合法性的方法。

仅管中国最近同意联合国对朝鲜实施严格治裁，金正恩还是能从中国明显反对向朝鲜实施足以瘫痪其经济的限制来得到安慰。

金正恩也能理性地估算，美国最终会如许多经验老到的观察家们宣称的一样，将会接受某些方式调解冻结朝鲜军事能力的要求，希望藉此稳定情势，同时对未来裁军预留空间。

但到那时，金正恩可能会希望能够在美国和韩国的让步之中获得更多，可能是在经济援助上，裁减常规军备上，或是更重要的在政治上获得尊重，并获得长久以来希望的、被承认其独立地位及主权。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国军事基地覆盖了关岛约1/4的面积。朝鲜正处于制定向有美军基地的关岛发射导弹计划的最后阶段。

目前情势要看特朗普在战争边缘的言词能对吓阻朝鲜持续发展导弹起到多大的效果。朝鲜军方威胁在八月底要发射四枚中程导弹到美国领土关岛范围内。

没有任何一个美国总统能容忍对美国的直接攻击，但在靠近美国领土的国际水域进行试射可以说是个“灰色地带”，需要更微妙的反应来阻止全面性的军事冲突爆发。

关于美国朝鲜目前对峙的讨论常被与1962年美国在古巴危机时做的决策相比，当时美国总统是肯尼迪（John F Kennedy）。当时肯尼迪谨慎小心避免发生核战的想法来自于阅读巴巴拉．塔奇曼（Barbara Tuchman）所写的《八月炮火》（The Guns of August）一书，以及对一次世界大战的看法。

讽刺的是，八月再次成为军事危机的紧张时刻，国家领导人的言词、评估及行动很有可能对区域及全球安全造成深远的影响。

本文作者约翰·尼尔森-莱特是英国皇家国际事务研究所（Chatham House）资深东北亚项目研究员，也是剑桥大学日本政治和亚洲国际关系资深讲师。