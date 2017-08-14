韩国女团“少女时代”在朝鲜边界开唱能带来和平？

图片版权 Getty Images Image caption 包括少女时代在内的韩国流行歌手在和平演唱会中演出。（少女时代资料照片）

朝鲜半岛紧张情势升温至近年最热，朝韩边界──世界上军事化程度最高的边界之一——举办了K-pop音乐会。

每年在分隔朝鲜与韩国的韩半岛非军事区（Demilitarised Zone ，DMZ）附近都会举办“和平演唱会”。今年“2017DMZ和平演唱会”于8月12日至13日在首尔北部的京畿道坡州市临津阁和平公园举行。

朝鲜在今年七月进行两次导弹试射，并威胁攻击美国领土关岛，美国总统特朗普以“战火及怒火”严词回击，朝鲜半岛紧张情势上升至新高。

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音乐会如何举行？

根据韩联社报道，音乐会分两日，12日的K-POP演唱会及13日的古典音乐会。

12日的K-POP演唱会上，女团少女时代、MAMAMOO、GFRIEND、宇宙少女参与演出，男团则有BTOB、B1A4、SF9、ASTRO。

音乐会由韩国统一部、MBC电视台和京畿道政府联合主办，民众可免费入场观看，演唱会实况将于15日晚在MBC电视台播出。

为什么透过音乐会宣扬和平？

图片版权 MBC Image caption 演唱会官方版海报。

音乐会是韩国光复节庆祝活动的一部分，在每年8月15日纪念朝鲜半岛在1945年脱离日本统治，在韩国和朝鲜都是国定假日。演唱会预订的电视转播日正是光复节这天。

韩战在日本结束朝鲜半岛殖民统治不久之后爆发，随后在停战协议下休兵，但朝鲜和韩国仍可以说是处于对战状态。

近期的音乐会于2011年开始举办，但在2000年，韩国政府尝试与朝鲜政府在平壤举办联合音乐会做为文化交流，但据报道，计画在财务谈不拢的状况下破局。

主办方将音乐会定位为一个鼓励韩国人以文化交流方式解决冲突的方法。

韩国首尔大学和平统一研究所助理教授金学在（Kim, Hak-Jae音译）表示，韩国政府“想利用韩国流行文化的吸引力”。

韩国明星在亚洲很受欢迎，在世界其他地方的受欢迎程度也在上升。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国男星权志龙（G-DRAGON）今年六月在纽约举行演唱会。

而即使朝鲜人民的生活受到控制，还是有很多朝鲜人民透过走私渠道收听韩国流行歌、看韩剧而成为“粉丝”。

逃离朝鲜的“脱北者”曾表示，他们透过韩国娱乐节目得知朝鲜之外世界的真实样貌。

“这和德国当时分成东西德的情况一样，”金学在教授说。“东德人渴望过上他们在媒体上看到的西德人的更好、更有品质的生活。”

朝鲜没有参与这次音乐会，在朝鲜也看不到、听不到这场音乐会。一些人认为音乐会的目的更多的是吸引观光客到坡州市，并且为电视台赚钱。

流行文化的力量

图片版权 Getty Images Image caption 韩国使用巨型扩音器向朝鲜广播流行音乐。

在朝韩关系紧张之时，韩国不避讳将K-pop文化当做武器。

韩国定期地透过架设在边界的巨型扩音器，将流行音乐广播到朝鲜做为宣传手段之一。

朝鲜政府如何看待这场音乐会目前不得而知，但朝鲜政府肯定不是K-pop粉丝──朝鲜政府曾称韩国的“流行文化宣传”是一种战争行为。

“朝鲜政府尝试尽可能的阻挡外界资讯进入朝鲜，他们不希望朝鲜人民向往韩国社会。”金学在教授说。