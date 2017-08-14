弗州暴力事件反思：是什么使美国右翼团体抬头？

图片版权 Getty Images Image caption 从新泽西到洛杉矶，全美国有数十个三K党分支

周末在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）发生的示威演变成致使暴力事件，包括新纳粹主义和“3K党”成员在内的极右示威者与反方抗议者在周六（8月12日）发生激烈冲突。

之后一辆轿车撞向正在散去的反方示威人群，造成32岁的律师和民权活动人士海瑟·D·海耶尔（Heather D. Heyer）死亡。

周日，美国多个城市民众进行了示威和悼念活动，声援夏洛茨维尔；其中在西雅图，警察动用胡椒喷雾阻止反法西斯示威者靠近一场支持特朗普的集会。

周六的暴力冲突源于一场名为“团结右翼”（Unite the Right）的游行。数以百计的美国白人聚集，抗议当地拆除一座将军的雕像，该名将军曾在美国南北战争期间为支持奴隶制的美利坚联盟（The Confederacy）征战。

车撞人群事件中另有19人受伤，15人则在同一场合其他与极右派游行有关的冲突中受伤。

唐纳德·特朗普（Donald Trump）入主白宫已被指是造成美国反左翼意识形态和反主流保守主义团体和活动人士重新活跃的原因之一。

社交媒体亦被指很大程度上助长了这些意识形态的蔓延。

美国著名的民权组织南方贫困法律中心（Southern Poverty Law Center，缩写SPLC）表示，他们目前正在追踪美国国内超过1600个极端主义组织。

但是，这些都是什么组织呢？它们有多受欢迎，以及它们想要达到什么目的？

这里，我们来看一下当今美国那些最显眼的白人至上主义运动。

另类右翼（Alternative right）

另类右翼（英文通常简秒“alt-right”）是一个由不同人组成的团体，这些煽动者憎恨政治正确，并且非常喜欢特朗普，不过批评者指，他们是顽固的白人民族主义者。

这一势力在近期有所上升，据称是部分地受到了2016年美国总统选举期间使用的那些修辞的鼓动。特朗普被指在竞选期间显示了偏执的“教科书式种族主义”、反犹太主义和反穆斯林思想。

特朗普本人曾在2016年11月遣责这一场运动，声称自己不对他们的观点负责。

“另类右翼”这一词汇开始在主流媒体上不胫而走是在2016年7月。当时还是共和党总统候选人的特朗普在推特（Twitter）上发布了一张希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的照片和一个与以色列大卫之星相似的六角星，并配上文字：“Most Corrupt Candidate Ever!（史上最腐败的候选人！）”

你的器材不支持播放多媒体材料 米洛·伊安诺波洛斯：“另类右翼锐不可当”（英文）

不过，根据布赖特巴特新闻网（Breitbart News）记者阿勒姆·博卡里（Allum Bokhari）和米洛·伊安诺波洛斯（Milo Yiannopoulos）所写的指南，另类右翼的派别包括“知识分子”、“天生保守派”和“迷因派”等——多数是热衷于网络搜寻的年轻活动家。

里查德·贝特兰德·斯宾塞（Richard Bertrand Spencer）在2008年创造了“另类右翼”这个词，据他所言，这一派运动的理想集中在“白人身份认同”和对“传统西方文明”的保守。

自由、言论自由以及冒犯他人的权利是它的检验标准。反对者指这是种族主义、仇视女性和反犹太人。

图片版权 Reuters Image caption 米洛·伊安诺波洛斯

成员数量：作为一个主要在网络世界发生的运动，另类右翼没有正式的成员资格，所以也很难有准确的数字。

他们在哪里？这场“无定形”的运动存在于网络，它的流行度据说正在全美国范围内日渐提高。

他们在壮大吗？作为一个较新的政治运动，这个团体在过去一年由于特朗普的热情支持，已经提高了影响力。不过要估算它的实力还是比较困难。

三K党（Ku Klux Klan）

美国最臭名昭著的种族优越主义团体。最早的“KKK”是在1865年美国内战之后，由前美利坚联盟军官在美国南部诸州创立。

三K党很快便在南方繁荣起来，在1900年代蔓延全美国。

这个组织的一些分支歧视美国黑人、犹太人和移民，而较近年则开始歧视同性恋。

它后来变成了一场治安会运动，意在阻止他们所歧视的这些人群享受与其他美国人一样的民权和自由。

你的器材不支持播放多媒体材料 七月，防暴警察阻止三K党行进（英文）

历史上，三K党成员都身穿有头套的制服，并在南方诸州对挑战白人至上主义的人施以酷刑和其他暴力攻击。

这个团体的各派自称是一个“白人基督徒爱国组织，根源于20世纪初的三K党”。

成员数量：三K党活跃于美国大多数州份，并且据SPLC估计，成员数量在5000至8000之间。

他们在哪里？从新泽西到洛杉矶，全美在数十个三K党组织，包括像“邦联白衣骑士”（Confederate White Knights）和“传统主义美利坚骑士”（Traditionalist American Knights）等。

他们在壮大吗？在2016年，三K党曾表示，它正在复活当中，“在最南部地区成员飞速增加”。

新纳粹主义团体

“新纳粹”这个词汇与一个分享主义活动组织有关，该组织同样有反犹太人的意识形态，并且膜拜阿道夫·希特勒和纳粹德国。

在美国的新纳粹团体，观点受到了法庭和美国宪法第一修正案的保护。

在一场广为人知的案件中，最高法院援引宪法第一修正案，保护了一个新纳粹主义团体在主要由犹太人居住的伊利诺州市镇斯科基游行并展示纳粹“万”字徽的权利。

你的器材不支持播放多媒体材料 反对新纳粹主义的美国市镇（英文）

成员数量：在美国，高调的新纳粹主义组织有好几个，包括美国纳粹党（American Nazi Party）和全国社会主义运动党（National Socialist Movement）等在内。这些组织当中最显眼的是国家联盟（National Alliance）。该组织的一个衍生团体“美国先锋”（Vanguard America）在2017年8月12日参与了“团结右翼”游行，事件演变成暴力冲突，造成一名女性死亡，数十人受伤。最近一次有关成员数量的报告是在2012年，当时估计这些团体有至少2500人，而《纽约时报》在2011年发表的一篇文章则说，全国社会主义运动党约有400名成员。

他们在哪里？这些组织有些是创建于弗吉尼亚州，或者最早在那里扎根。它们在近年开始散布开来，像全国社会主义运动党这样的组织，成员就活跃在全美32个州。

他们在壮大吗？根据数据及社会研究中心（Data and Society Research Institute）的报告，造成主流媒体被操纵的原因就是极右的新纳粹运动。据SPLC指，美国与欧洲新纳粹主义者之间的联系也正在加强。

其他散播仇恨的组织

全国社会主义运动党：创立于1994年，是美国最大的新纳粹主义团体之一，在超过30个州有分支。

保守公民委员会（Council of Conservative Citizens）：创立于1985年，衍生于南部诸州支持种族隔离的运动。

美国自由党（American Freedom Party）：2009年创立于加州，有种族主义的行动议程，反对移民。