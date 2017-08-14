经济生命线被中国切断 朝鲜也不会弃核

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜青年，工人以及工会成员举行集会抗议联合国安理会制裁朝鲜的决议

中国宣布禁止从朝鲜进口煤、铁、铅等主要产品，切断了平壤政权的主要经济生命线，但同时警告特朗普政府不要破坏解决朝鲜问题的国际联合，不要挑起中美贸易战。

中国的警告发生在美国总统特朗普签署行政备忘录前几个小时，特朗普将命令其最高级贸易谈判官员发起对中国侵犯知识产权的调查，此举最终可能会导致美国实行严厉的贸易惩罚措施。

中国商务部8月14日表示，为执行联合国决议，根据中国外贸法，全面禁止从朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石等产品。禁令次日生效。

与此同时，美国政府高级官员说，特朗普周一将命令高级贸易顾问发起调查，决定是否对中国的贸易做法进行调查。中国被指迫使美在华公司交出知识产权。

互相指责

中国外交部还表示，美国贸易问题同朝鲜问题无关，中美间发生贸易战没有前途。外交部发言人华春莹在例行记者会上做出上述表示。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜视发展核武是防止美国改变政权或入侵，有效自保生存的基础。图为金正恩7月4日庆祝导弹试射成功。

此前，特朗普敦促中国做出更多努力限制朝鲜，因为中国被普遍认为是朝鲜的主要盟国和贸易伙伴。美国机场将北京的努力同美中贸易问题相联系。

不过中国强烈反对将两者挂钩。官方的《中国日报》说，美国对中国的调查会毒化美中两国关系。

在中国，美国政府的贸易措施被认为是对北京施压的手段，要北京对朝鲜增加压力。另外中国也认为美国以此转移批评，把失败归咎于中国。

新华社报道引用中国专家的话说，指责中国不能解决美国的经济问题。

《环球时报》的报道还将美中争议同周末美国弗吉尼亚州夏洛特鎮的爆发的暴力和"种族仇恨"相联系。报道说，全球不稳定可能不限于朝鲜的核野心或欧洲的难民危机，而是美国自身的混乱。

中国媒体指出，美国试图把中国说成是朝鲜核冒险的同谋，将有关国家没能控制朝鲜核项目和导弹项目的失败归咎于中国，因此特朗普政府可能破坏国际联盟，面临制造分裂的危险。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜7月28日成功试射洲际弹道导弹

朝鲜弃核？

朝鲜90%的对外贸易都针对中国。2月中国采取措施限制从朝鲜进口煤炭。煤炭约占朝鲜出口的一半。尽管实施限制，中朝贸易总体仍然平稳进行。

上月中国宣布，到6月为止的前6个月从朝鲜进口减少到了8.8亿美元，比去年同期减少了13%。

中国从朝鲜进口煤炭的数量有了显著下降。2017年上半年，自朝鲜进口的煤炭为270万吨，比前一年同期减少了75%。

不过美国媒体报道说，中国对朝鲜的出口增加了29%，朝鲜今年上半年从中国进口了价值16.7亿的产品，使得1-6月的中朝贸易比上一年同期增加了10%。

不过中国宣布禁止从朝鲜进口煤、铁、铅等主要产品将对平壤造成巨大压力。

但是分析普遍认为，即使如此，中国也很难让朝鲜放弃核武计划，因为朝鲜视核武为自保生存的基础。

中国指美国对平壤的敌对政策迫使平壤政权走上研发核武器的道路。中国敦促对话，化解朝鲜半岛紧张局势。