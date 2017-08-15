朝鲜对美国退让？金正恩推迟攻岛

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜领导人金正恩在和军队高层讨论关岛计划

朝鲜国家媒体报道称，朝鲜领导人金正恩浏览了向美国关岛发射导弹的报告，但是决定推迟计划。

虽然朝鲜已经准备好了"覆盖全关岛的火力"，但是朝鲜要先观察"愚蠢的美国佬"的行动再作决定。

上周，随着美朝两国的激烈的"口水战"，朝鲜对关岛的威胁逐步升级。最新的报道被认为是这场"口水战"的休战。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜军方表示已经做好了攻岛准备。

朝鲜中央通讯社说，金正恩"长久地检阅了这份计划"并和军队高层进行讨论。

朝鲜军队指挥官现已经做好了所有攻打关岛的准备，目前只在等待军令。

评论称，金正恩可能终于下定决心要按下这场口水战的暂定键，但是朝鲜是一个如此神秘的国家，没有人可以肯定。

也有专家分析，朝鲜有可能还没有做好攻打关岛的准备，所以以此为由来争取更多的时间。

韩国和中国一直在催促朝鲜保持冷静。

Image caption 关岛的地理位置

韩国总统文在寅催促美国不要在没有韩国同意的情况下，对朝鲜半岛出兵。他说："没有人会在不知会韩国的情况下发动兵力的。"

根据美国和韩国的同盟协议，一国如果遭受威胁，两国必须共同协商。

但是BBC驻首尔记者尤吉塔·利玛耶（Yogita Limaye）评论说，问题在于如果关岛真的被攻击，美国是否需要韩国的同意，才可以反击？

根据国际法，美国其实不需要。韩国国民大学的教授Hwee Rhak Park 解释韩国意图说，这可能是因为韩国想显示他们控制着局面。