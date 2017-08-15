伊朗制裁BBC员工，BBC曾被指煽动颠覆

Image caption 伊朗法院颁发的相关制裁命令，里面列出152名BBC现在的员工和前雇员的名单

英国广播公司BBC的国际台呼吁伊朗当局撤回似乎要冻结BBC员工在伊朗资产的决定。伊朗当局是在伊朗同西方关系紧张之际作出上述决定。

BBC国际台负责人昂斯沃斯女士批评了伊朗，说那似乎是针对BBC波斯语员工的决定。她敦促伊朗允许BBC员工拥有和伊朗公民一样的财产权利。

她说伊朗的禁令禁止BBC员工在伊朗买卖不动产，汽车和其它商品。BBC得到了伊朗法院颁发的相关命令，里面列出152名BBC现在的员工和前雇员的名单。

BBC波斯语网站，电视和广播在伊朗被禁，为BBC工作在伊朗也是非法的。不过据说BBC国际台在伊朗有约1300万受众。

图片版权 AFP Image caption 伊朗总统鲁哈尼表示美国的制裁违反了核问题协议，并威胁说伊朗能够在数小时之内重启核项目

BBC波斯语部门表示，伊朗法院的命令是伊朗司法再次企图压制独立报道。BBC波斯语负责人阿兹米说，BBC波斯语记者会继续为全世界波斯语受众传送独立、不偏不倚和可信的新闻。

BBC前任总裁汤普森5年前曾经透露，BBC波斯语员工经常受到伊朗的骚扰和压力，伊朗试图让他们成为伊朗警察的线人。

在2009年伊朗总统艾哈迈迪·内加德大选获胜取得连任后，伊朗指责BBC在伊朗煽动骚乱，指责BBC记者损害了伊朗伊斯兰共和国的国家利益。

石油，"追杀令"

历史上英国与波斯地区有密切的政治军事关系。20世纪初，英国和俄罗斯曾经瓜分了波斯，俄罗斯控制伊朗北部，英国占有南部，中间仅留卡加王朝治理的地区为缓冲区。

上世纪20年代波斯发生军事政变建立了巴列维王朝，改国名为伊朗。在巴列维国王执政期间伊朗得到美国大力扶植。

50年代初伊朗民选首相穆罕默德·摩萨台上台实行社会改革，将英国占有的石油资源国有化，令伊朗和英国关系紧张。国有化前伊朗石油业一直由英国石油公司控制。

在实行国有化后，伊朗政府驱逐了英国外交官和情报官员。《金融时报》报道，美国国务院解密的杜鲁门总统时期的文件显示在1952年丘吉尔领导的英国政府敦促美国加入推翻摩萨台政权的政变，次年摩萨台被美中情局策动的政变推翻。巴列维国王重新执政。

1979年伊朗伊斯兰革命发生后，巴列维国王流亡美国。一年后，伊朗最高领袖霍梅尼对《撒旦的诗篇》的印度裔英国作家拉什迪发出宗教追杀令，英国同伊朗一度断交。

核争端，武力威胁

对外奉行强硬路线的艾哈迈迪·内加德当选伊朗总统后，伊朗同英国关系再度恶化。艾哈迈迪·内加德主张伊朗应该拥有核技术的权利。

图片版权 Getty Images Image caption 上世纪50年代初伊朗首相穆罕默德·摩萨台将伊朗石油业国有化

伊朗核项目就成了伊朗和美国以及包括英国在内的欧盟改善关系的主要障碍。英国力主要联合国安理会授权对伊朗实行经济，外交以及军事方面的制裁，甚至使用武力，解决伊朗核项目引起的争端。

英国媒体还报道过2006年英国政府和军方开会考虑过军事打击伊朗核设施的计划。不过BBC当时的报道否认进行过类似的会议。

2007年，15名英国皇家海军官兵被伊朗革命卫队扣押，伊朗方面指英国军人进入了伊朗水域。随后发生了大批伊朗学生针对英国使馆的抗议。

2008年伊朗核项目争议导致美国和以色列可能对伊朗实行军事打击的讨论，在激烈的言辞对抗过程中，伊朗一名外交官曾经说伊朗最有效的威慑就是攻击伦敦。

伊朗指责

2009年艾哈迈迪·内加德竞选连任伊朗总统，竞选出现争议。当时包括BBC在内的英国媒体都报道说，内加德连任令伊朗改革无望，伊朗国内政治压抑，许多人被囚禁甚至失踪。

当时伊朗最高领导人哈梅尼伊指责英国政府派间谍进入伊朗，在选举期间进行煽动。哈梅尼伊甚至把英国列为西方国家当中"最邪恶"政府。

图片版权 Getty Images Image caption BBC波斯语网站，电视和广播在伊朗被禁，为BBC工作在伊朗也是非法的。

此后伊朗和英国外交争执时有发生。2011年伊朗受到美国，英国和加拿大联合制裁后，伊朗和英国外交关系降级。2012年英国国防大臣威胁说，如果伊朗封锁霍尔木兹海峡，以此对抗制裁，那么英国海军就会考虑对伊朗采取行动。

虽然2016年伊朗同英国关系恢复到了2011年前的水平，但是英国首相特里莎梅去年底又发出指责，说伊朗是在波斯湾地区采取侵略行动，包括在伊拉克，黎巴嫩和叙利亚制造麻烦。伊朗最高领导人哈梅尼伊回应说，英国是中东地区"邪恶和苦难的根源"。

在伊朗一月测试导弹后，美国总统特朗普就一再威胁要退出同伊朗签署的核问题协议，说美国不再对伊朗的好战行为置之不理。虽然承认伊朗导弹测试并没有违反核协议，但是美国仍然对伊朗和导弹项目相关的25个机构和个人以及革命卫队实行制裁。

最新报道（8月15日）说，伊朗总统鲁哈尼表示美国制裁伊朗违反了核问题协议，并威胁说伊朗能够在数小时之内重启核项目。