马来西亚柔佛州公主下嫁荷兰夫婿
马来西亚柔佛州苏丹的女儿下嫁一名来自荷兰的前模特儿，举行豪华婚礼。
-
EPA/Johor Royal Press Office
大马柔佛州公主端姑阿米娜（Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah）今年31岁，她的夫婿是丹尼斯‧穆罕默德‧阿布杜拉（Dennis Muhammad Abdullah）。丹尼斯今年28岁，来自荷兰，早前改信伊斯兰教。阿米娜与丹尼斯周一举行公开及私人的婚礼。
-
AFP
根据法新社的报道，婚礼上举行了正式的“端坐”仪式，有约1200名公众人士参加。城市广场（Dataran Bandaraya）的人群在萤幕上观看皇室婚礼。
-
AFP/Johor Royal Press Office
阿米娜是柔佛州苏丹依布拉欣·依斯迈（Sultan Ibrahim Ismail ibni Sultan Iskandar）唯一的女儿（她排行第二，有五名兄弟）。周一晚上举行的仪式上，她得到父亲的祝福。家族成员及宾客向阿米娜与丹尼斯洒上有香味的水及黄米，表达祝福及认同之意。
-
AFP/JOHOR ROYAL PRESS OFFICE
新郎丹尼斯出生于阿姆斯特丹附近的城镇，原名是丹尼斯‧威巴斯（Dennis Verbaas）。他之前在新加坡得到一份担任模特儿的工作。丹尼斯的父亲在花店工作，母亲则是衣服店的员工。2015年，他成为伊斯兰教徒。他现时在柔佛州的一间房地产开发公司工作。他曾经在新加坡的淡滨尼流浪足球俱乐部（Tampines Rovers Football Club）担任市场推广经理。
-
AFP
大婚举行前，各方进行周全的准备。皇宫场地都有美轮美奂的装饰，而柔佛州的旗帜也在街道上飘扬。场地保安亦加强了。
-
AFP/Johor Royal Press Office
柔佛州位于马来西亚南部，皇室财雄势大。柔佛州是马来西亚唯一一个州份，拥有自己的军队。
-
AFP/JOHOR ROYAL PRESS OFFICE
早前阿米娜与丹尼斯早前为家人举行私人的庆祝仪式。他们在马来西亚一家咖啡厅邂逅，谈恋爱三年后结婚。
-
AFP/JOHOR ROYAL PRESS OFFICE
公主穿上一袭优雅的白色嫁衣，配衬闪烁的珠宝。配合当地的传统，新娘得到22.50令吉（四英镑）的嫁妆。
-
AFP/Johor Royal Press Office
柔佛州皇室办公室声明中，公主说：“我们会搬进自己的家，开始夫妇的生活。这是我第一次离开父母和家人，独立生活。”
图辑
图辑：台湾空军纪念日
- 2017年 8月 12日
九寨沟地震：至少19死 247伤
- 2017年 8月 9日
图辑：权倾一时领导人流离失所成难民
- 2017年 7月 19日