马来西亚柔佛州公主下嫁荷兰夫婿

新郎丹尼斯出生于阿姆斯特丹附近的城镇，原名是丹尼斯‧威巴斯（Dennis Verbaas）。他之前在新加坡得到一份担任模特儿的工作。丹尼斯的父亲在花店工作，母亲则是衣服店的员工。2015年，他成为伊斯兰教徒。他现时在柔佛州的一间房地产开发公司工作。他曾经在新加坡的淡滨尼流浪足球俱乐部（Tampines Rovers Football Club）担任市场推广经理。