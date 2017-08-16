洞郎对峙持续 汪洋访南亚会重要盟友

图片版权 AFP Image caption 中国副总理汪洋13日抵达巴基斯坦，开始南亚执行。

中国副总理汪洋正在印度的邻国尼泊尔进行一次为期三天的访问，此前他到访了印度的另一个重要邻国、和中国关系密切的巴基斯坦。

汪洋是2012年中国时任总理温家宝之后访问尼泊尔的最高级别中国官员。

中国外交部发言人华春莹14日在例行记者会上表示，汪洋8月13日至17日赴巴基斯坦出席巴独立70周年纪念活动并访问尼泊尔，于14日晚抵达尼泊尔加德满都进行访问。

此次访问前，中印双方在洞郎区域（Donglang，印度称Doka La，不丹称Doklam）的对峙中互不退让。目前看来，对峙的意义已超出双边关系范畴并有复杂化趋势。

汪洋南亚行

华春莹说，在尼泊尔期间，汪洋将会见尼泊尔总统总理，并且与副总理兼联邦事务与地方发展部部长举行会谈。

从时间安排上看，汪洋的南亚执行，巴基斯坦只是礼节性访问，尼泊尔才是此行重点。

尼泊尔的《加德满都邮报》（Kathmandu Post）透露，访问尼泊尔期间，汪洋带领的21人代表团将和尼泊尔签署重建及基础设施合作协议。

汪洋将在周三和尼泊尔总统班达里以及总理德乌帕会面。而德乌帕将于本月23日访问印度。

华春莹称，中尼是友好邻邦，两国关系一直保持着良好的发展势头。中方希望通过此访深化两国在"一带一路"框架下合作，推动两国关系深入发展。

图片版权 Reuters Image caption 中印两军军官曾于2009年底在两国边境附近的Bumla谈判。新一轮的对峙中，两国尚未实现直接谈判。

《印度时报》引用尼泊尔副总理兼外长克里什南•巴哈杜尔•马哈拉（Krishna Bahadur Mahara）的话称，在对峙事件中，尼泊尔不会在中印两国之间选边站，外界将此解读为尼泊尔将对此事保持中立姿态。

《加德满都邮报》透露，汪洋此次访问期间两国敲定了三个关系到尼泊尔长期经济社会发展的重要协议。

这些协议包括，经济和技术合作、中国援助石油及天然气探测项目以及投资合作框架。包括汪洋和尼泊尔副总理兼外长马哈拉在内的两国高官已于周二共同签署了这些协议。

尼泊尔财政官员苏贝迪（Shanta Raj Subedi）对国家通讯社说，和中国签署的这些协议将对尼泊尔的经济社会转型作出显著贡献。

中国尼泊尔签署的合作项目包括：

对德赖地区（Tarai）的天然气、石油资源进行调查并对进行可行性研究。

两国合作建设水电站和输电线路，促进尼泊尔经济技术发展。

中国对尼泊尔立即恢复首都加德满都到科达里的高速公路项目建设表示支持。这条连接两国的公路在一场地震中遭到重创。

双方还讨论了一些重大的基础设施项目，比如位于拉苏瓦（Rasuwa）的桥梁，以及通往加德满都的一条铁路，但没有确定的合作协议。

汪洋访问巴基斯坦期间达成的合作协议或共识：

强调争取提前建成中巴经济走廊（China-Pakistan Economic Corridor）。

巴基斯坦总统侯赛因（Mamnoon Hussain）称，在中印对峙事件中，完全支持中国立场。

中国将增加从巴基斯坦进口货物，增进贸易平衡。

暗渡陈仓？

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

有专家指出，在中印目前的对峙僵局背后，两国其实都在尝试通过一些秘密外交管道来解决问题。

上海社科院国际关系研究所研究员胡志勇对中国官方小报《环球时报》表示，"汪洋副总理在如此敏感的时候访问（巴基斯坦和尼泊尔），是要警告印度不要走得太远。"

胡志勇说，（汪洋的访问）显示中巴关系牢不可破，同时中国还与尼泊尔有很好的关系。

胡志勇此前曾在接受《环球时报》采访时称中国军队有可能对印度发起一场持续时间不超过两周的"小规模打击行动"。这一战争言论引发各方高度关注。

图片版权 AFP Image caption 中印军队发生对峙或摩擦并不少见，但这次对峙持续时间已长达两个多月。

中国外交学院国际关系研究所教授周永生在接受香港《南华早报》采访时指出，对中国而言，尼泊尔在中印边界冲突上的立场十分重要。《南华早报》称尼泊尔近期一连串的政治外交动作是在北京和新德里之间寻求微妙平衡的一部分。

"在中印边境冲突问题上，中国未必一定要尼泊尔明确表态支持中国，只要尼泊尔不支持印度，就基本上说明该国是支持中国的。因为印度在尼泊尔渗透多年……印度对尼泊尔控制的程度之深、影响之广，已经是世人皆知的了。"周永生说。