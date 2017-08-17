陷入战争警报中心的关岛：小海岛大战略

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 关岛风景如画的海滩每年吸引了上百万游客。

上周以来，朝鲜威胁要向关岛附近海域发射导弹的威胁言论迅速升级成为美朝两国"开战"前的口水战，这一威胁也使得这个小岛成为了世界瞩目的中心。BBC记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）来到关岛，求证为何这里会成为靶心。

进入关岛之后我已经身处美国，但实际上我离马尼拉比离洛杉矶更近。

这里距离东面最近的美国领土夏威夷有差不多4000英里（6400公里）。今天太阳升起的时候，关岛已经是周四，而美国的檀香山依然是周三。

关岛居民经常觉得自己被美国所遗忘，这并不奇怪。

站在边境检查线上你仍然会觉得这里不像美国。机场里充斥着来自东京、大阪、首尔还有釜山的游客。

图片版权 Getty Images Image caption 关岛的游客大多来自亚洲国家。

每年有150万游客涌入关岛的海滩，他们中大多数来自日本和韩国。对他们来说，关岛更像是亚洲海岸线边上的美国小城。

汽车租赁店敏锐的发现了商机。一种亮黄色的福特野马跑车颇受游客欢迎。一对年轻韩国夫妇驾着这款敞篷跑车在海滨巡游。

同样吸引眼球的生意还包括枪支租赁——日本男游客希望手握M16出行，这在日本是非法行为。

关岛归入美国是一段古老的历史，它是1898年美西战争中美国的战利品。美国在那场战争中获得的战利品还包括菲律宾和波多黎各。

这显然是一份让人纠结的遗产。

菲律宾最终走向了独立，而关岛仍然保留在美国领土上——尽管实质上这里是一片自治的殖民地。

当地居民称自己为"关美尼亚人"（Guamanians），他们也属于美国公民。但他们没有美国总统大选的投票权，尽管能选出一个美国国会议员，但这位议员却不能对任何法案进行投票。

几乎和我交谈的所有人都认为这种情况不可持续——关岛要么应该完全成为美国的一个州，要么应该成为一个独立的国家。但后者似乎不太可能。

关岛的土著居民是查莫罗人（Chomorro），他们的祖先在4000年前来到这里。和夏威夷以及萨摩亚的居民一样，他们都深深陷入对于美国身份的困惑。

这周的一天傍晚，一小群支持独立的查莫罗人在关岛主要市镇亚加纳的街角举行了一场集会。他们手举和平标语和关岛旗帜，唱起了传统歌曲。从一旁经过的汽车鸣笛表达着支持。

"我们长期以来被别人用于战争，"一位年轻女孩告诉我，"终结殖民地统治的时候到了。"

抗议人群的领导人肯尼斯（Kenneth）告诉我，"美军占领了这里27%的土地。"

"很多土地是二战后从查莫罗人手中夺走的。不是每个人都接受这种局面。我们是原住民。我们已经在这里生活了几千年。我们老是处于（冲突）中心。我们不愿意这样的历史反复重演。"

图片版权 Getty Images Image caption 关岛居民举行抗议示威呼吁和平。

但美军的进驻在很大程度上影响了关岛居民的身份认同感。

几乎我采访的所有家庭中都有成员和军队发生联系，总有兄弟姐妹或其他亲戚在为军队服务。事实上，按家庭平均计算，这里向美军输送子女的比例高于美国任何一个州。

这可能应该部分归咎于贫困。关岛比密西西比更加贫穷，但也意味着关岛人非常爱国。

这一周来我反复听到这样的话："美军在这里让我们感到安全。他们非常强大，足以保护我们。朝鲜不会对我们动手，他们如果动手会遭到毁灭性打击。"

但这也正是金正恩对这块小小的美国飞地感兴趣的原因——不是因为这里离亚洲近，而是因为这是美国的地盘。

关岛北面的茂密丛林旁建有庞大的美军空军基地。跑道旁边，B1战略轰炸机群随时准备起飞，回击朝鲜对韩国的军事行动。

西部海岸线上有更加隐秘的基地，驻有核潜艇部队。

你的器材不支持播放多媒体材料 生活在关岛的居民乔对BBC说，朝鲜的导弹威胁不了关岛人。

关岛总督埃迪•卡尔沃（Eddie Calvo）对我说 "这里是美军的大仓库。"

埃迪总督是一个高大而热情的政客。他属于共和党并且是特朗普总统的支持者。

"他（特朗普）上周六给我打电话的时候， 我正在花园里忙，"埃迪告诉我，"总统先生说，他百分之一千地支持我们。"埃迪说这话的时候大笑起来。

这位总督对于这座小岛的战略重要性显然铭记于心。

"这里储存的美军军火比任何地方都多，"他说。

军火当然是战争的重要保障，而且会在战争爆发时很快消耗一空。关岛的丛山之中，美军储藏了大量炸弹和导弹，足够美军长达数周的战争需要。

正因为如此，关岛对于美国至关重要。也正是因为这些因素，使得这座拥有漫长沙滩和友好居民的小岛成为了朝鲜导弹瞄准的目标。