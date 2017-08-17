不满总统言论致辞职潮？特朗普解散商界顾问委员会

图片版权 Reuters Image caption 特朗普星期二再度发表对夏洛茨维尔事件的看法。

美国总统特朗普表示将解散两个商界顾问委员会，因为多名成员在特朗普对夏洛茨维尔暴力冲突发表评论后辞职。

特朗普星期三（16日）发布推文称，他将解散白宫制造业委员会和战略与政策论坛。

周末在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）发生的示威演变成致使暴力事件，包括新纳粹主义和“3K党”成员在内的极右示威者与反方抗议者在上周六（12日）发生激烈冲突，造成一人死亡，数十人受伤。

特朗普对此事件的回应引起愤怒，成为全球各大媒体的头条。

星期三，包括3M、金宝汤公司（Campbell Soup）、强生（Johnson & Johnson）、联合技术公司（United Technologies）在内的公司总裁们发布辞职声明，特朗普接着也在推特上发声明。

特朗普表示：“与其给在制造业委员会和战略与政策论坛里的商人们施压，我宁愿将这两个解散。”

在特朗普发声明之前，战略与政策论坛称解散委员会是一项联合决议。

在特朗普处理夏洛茨维尔事件上，商界欲和特朗普保持距离但一直受到压力。

他们为什么辞职？

图片版权 Reuters Image caption 海瑟·D·海耶尔被车撞身亡的地点有民众献花。

特朗普迟至星期一（14日）才对周日参与在弗吉尼亚州夏洛茨维尔游行的白人至上主义者及新纳粹主义团体发出谴责。

但在星期二一场针锋相对的新闻发布会上，特朗普也责备左翼团体抗议者发动暴力。

“如果我们不解决我们国家的事物，建设性经济和监管政策都是没用的。这是一个领导者扮演的角色，在商界和在政府中去团结民众，而不是将之撕裂。”特朗普说。

金宝汤公司的首席执行官丹尼丝•莫里森（Denise Morrison）表示她无法在特朗普发表此番评论后再继续待在咨询小组。社运人士鼓励其它公司采取行动。

摩根大通集团总裁杰米·戴蒙（Jamie Dimon）是战略与政策论坛成员，他在星期三分开发布一份声明，称他强烈反对特朗普近期的声明，并强调“煽动分歧并不是解决之道”。

这代表特朗普有麻烦了？

BBC北美事务记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）分析：

商界人士和特朗普站在同一阵线的情况改变得很快。

在夏洛茨维尔暴力事件后，制药公司默克（Merck）的总裁肯‧弗雷泽（Ken Frazier）离开制造业委员会，并很快地在推特上引起特朗普的怒火。

当时有一些媒体从未具名的“公司领导”消息源推测，最佳的处理方式应该是等风暴过去，而不是直接和总统起冲突。

波音公司（Boeing）和通用公司（General Motors）过往与特朗普关系纠结，他们（以及他们的股价）以更糟的方式将之终结。

这次不同。更多的公司总裁选择在商业上和政治层面上都更具风险的做法，意即离开。特朗普除了发表推文和口头上的表态之外，没能够改善情况。他在夏洛茨维尔事件上的技巧性言词只是让情况更糟。

在企业中，人们常会谈“领先指标”，意即能预测将会发生什么事的征兆。

特朗普在商界的崩盘是他命运岌岌可危的征兆？抑或是他可以在商界们抛弃他之后仍有能力稳坐总统之位？

为何特朗普言论引起如此大争议？

Skip Twitter post by @realDonaldTrump For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月15日

特朗普处在直接谴责周六组织游行的极右翼白人至上主义的压力之下。

这场游行受到新纳粹主义者和白人至上主义者的支持，数以百计的美国白人聚集，抗议当地拆除一座将军的雕像，该名将军曾在美国南北战争期间为支持奴隶制的美利坚联盟（The Confederacy）征战。

但特朗普在星期二转变立场为游行组织者辩护。

他谴责将车开进反示威人群的驾驶，但他也说那些保卫雕像的人“当中也有很多好人”。

特朗普这番言论受到前3K党领袖大卫‧杜克（David Duke）称赞。

星期三还发生了什么事？

图片版权 Reuters Image caption 海耶尔的母亲在纪念仪式上致词。

在夏洛茨维尔事件中死亡的年轻女性海瑟·D·海耶尔（Heather D. Heyer）的纪念仪式上，她的母亲传达了强有力的讯息。

“他们为了让我的孩子闭嘴而杀了她。但你知道吗？你这只是放大了她的声音。”她在被群众的掌声打断之前说到。

正在南美洲外访的副总统彭斯表示将在出访完巴拿马后缩短行程回国，他告诉随行记者他站在特朗普这一边。

两名共和党前总统也加入评论。老布什（George HW Bush）和小布什（George W Bush）暗批特朗普，呼吁美国人民“反对种族歧视、反对任何形式的反犹太主义及仇恨”。

有越来越多的共和党员呼应他们的联合声明来谴责特朗普在种族议题上的态度。