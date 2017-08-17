中国官媒新华玩“变装” 一条视频惹恼印度

图片版权 xinhua Image caption 这名演员说：“没有人指责我。”

中国官方媒体近日播放了一条斥责印度非法越界的视频，此视频被指控为“种族歧视”。

在新华社本周三发布的这条英语视频中，一名中国演员头戴头巾，用印度口音谴责印度"犯罪"。

此视频一播在印度引起了极大的争论。

这是什么视频？

这条引起争议的视频名为"印度七宗罪"，是新华社最新一期英文网络谈话节目"火花"（译：The Spark）。此节目旨在"站在中国角度、用全球视角，评论当下国内和国际热点"。

图片版权 xinhua Image caption 节目主持人列举印度“七宗罪”

节目讨论了印度在洞朗地区非法越界的问题。主持人"王迪尔"（译：Dier Wang）列举了印度犯下的"七宗罪"，包括：非法入侵中国、违反两国的约定、践踏国际法、颠倒黑白、栽赃嫁祸、挟持小国、知错不改。

她还说，印度"践踏了国际法"并"找了一大堆借口来洗白他们的非法行为"。

视频中插入了一名戴墨镜的演员的表演。这名演员带着胡子、包着头巾，用印度口音嘲笑和"欺辱"一旁的中国演员。

这条英文视频很快在视频网站YouTube，社交网站Twitter和 Facebook广泛传播。

印度的反应是什么？

印度的新闻很快播出了这条视频，抨击它"种族歧视"。

图片版权 xinhua Image caption 中国的演员被“印度”演员“欺负”

《印度斯坦时报》称新华社发布的是"尤其针对印度少数宗教信徒，锡克教徒，的模仿视频"。

新闻门户网站"五度音"（译：The Quint）说："这是中国媒体再一次在洞朗争议上花言巧语"。印度电视台《今日印度》指控中国媒体"进一步"嘲笑印度。

在社交网站上，也有很多网友批评这条视频。同时，很多网友也在Facebook上讨论到底哪个国家拥有对洞朗的主权。