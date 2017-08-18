西方消费新观念：体验比东西更重要

Image caption 格拉斯顿伯里音乐节 - 越来越多的年轻人情愿体验性消费。

除了亿万富翁可以一掷千金地任性之外，世界上绝大多数人都会对如何使用自己辛苦挣来的钱有一番思量。

在物质匮乏的年代 ，很多中国家庭都渴望三转一响，后来又有了八大件的要求。结婚新郎家如果凑不齐八大件，喜事很可能就告吹。 有限的资金，仅够生活必需品，使手表和自行车这样的东西都成为奢侈品。虽然这一切仅仅是三四十年前的事，对今天的中国年轻人来说，已经是历史了。

对中国过去几十年发生的变化，用天翻地覆来形容都不过分。今天很多中国年轻人追求的是置房产，买汽车，买名牌，出国旅游。用当下时兴的话来说，就是各种买 － 有钱的出国买，钱少的在网店买，不停地买。

其实在西方国家，这种消费方式早已有之，物质的发达和科技不断更新带来的新产品，都刺激着人们的购物欲。不过，近年来，一种新的消费潮流正在西方乃至世界各地悄然兴起。

消费新观念

在西方，越来越多的人，特别是年轻人开始崇尚新的消费观念：buy experience, not things （买体验，而不是东西）。

近年来一系列的调查显示，很多人都发现，新鲜经历带给人们的喜悦比商品带来的喜悦要更长久。美国康奈尔大学的一项心理学研究发现，新鲜经历或一项学到的新手艺与一件新商品最初带给人们的喜悦程度不相上下，但是随着时间的推移，人们对物品的喜悦程度逐渐下降，而对旅行的回忆和新的手艺依然令他们兴奋如初。人们甚至发现，当初糟糕的经历，如旅行中的各种坎坷，竟然会随着时间的流逝变得美妙起来，成了人生故事。

这一潮流也更加证明了古希腊哲学家亚里士多德的一句话：一件好东西会给人满足感，但愉悦的经历将给人带来身心的幸福感。

也许两周的非洲之旅转瞬即逝，而你买的新沙发则长长久久地光耀着你的客厅。但实际上，沙发很快就会成为一件普通家具，而你非洲旅行的点点滴滴会令你终身难忘。

没有多少人可以任性花钱，在有了一定的物质基础后，有限的资金是购买名牌包包，最新款手机，或更大尺寸的电视，还是去周游世界，学一门自己一直想学的技艺，或者尝试一把潜水、攀岩、跳伞？亦或欣赏一次顶级芭蕾舞或歌剧表演，甚至品尝一次米其林厨艺？

越来越多的年轻人开始选择后者，buy experience, not things。

图片版权 Reuters Image caption 许多人选择自我挑战，自找苦吃。

自我挑战，花钱买罪受

说到体验，在英国，自古以来探险和体育运动就是令人羡慕和推崇的事，寻求刺激，发现新世界的欲望促使人们甘冒风险。娱乐商业化的迪斯尼乐园不受英国人的青睐，惊险刺激甚至"自我摧毁"的主题公园则最吸引游客。

摈弃舒适生活的个人挑战行为正日益受到英国青年的欢迎。 一些有商业头脑的人专门在地域偏远、环境艰苦的地区开办经营锻炼意志的课程。不少人情愿付高昂的学费"找罪受"，确保自己能接受到格外艰辛的历险挑战，决意锻造坚毅不屈，能在各种险要情况下幸存的个性。

近年来兴起的各种自我挑战的活动将空潜、洞穴探险、雪橇大赛、急流漂浮都结合在一起，提供给参与者类似英军SAS 特种兵训练的经历。这些活动的名称 如"死亡空潜"、"强手对决"、"自杀旅程"等等极度吸引着渴望探险的年轻人。

为什么花钱买体验性消费比买东西更得其道？美国心理学家托马斯.季洛维齐的一段话颇有道理："体验和经历能融入我们的生命历程，而商品则永远不可能。你可以珍爱那些宝贝，甚至将它们视为你生命不可或缺的东西，但它们仍然只能游离在你生命之外。相反，你的个人经历则成为你生命的一部分。我们的所有经历使我们成为我们所最终成为的人。"