图辑：巴塞罗那发生汽车撞人恐怖袭击
西班牙巴塞罗那市中心发生货车冲撞行人事件，造成严重人员伤亡。警方已经将此事件定性为恐怖袭击事件。
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EPA
西班牙当地时间8月17日傍晚，一辆白色货车冲进巴塞罗那著名旅游区兰布拉大道，冲撞人群，造成13人死亡，50多人受伤。
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事件发生后，警方开始搜捕涉案嫌疑人，据信，凶手徒步逃离现场。
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AFP
警方一方面开展搜捕嫌疑人，同时护送受到惊吓的儿童到安全地点。
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恐袭事件发生后，警方在市中心将人群疏散。
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Anna Lindsay
警方协助人们离开市中心著名的兰布拉大道(La Ramblas)。
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Anna Lindsay
警方要求游客和当地居民远离兰布拉大道(La Ramblas)。
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恐怖攻击发生时，许多人跑到兰布拉大道(La Ramblas)两旁的咖啡厅和酒吧里面躲避。
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事件发生时，一个摊贩将彩色气球遗弃在街头。
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当人们逃到安全地点后，他们相互安慰。
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