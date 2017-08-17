图辑：巴塞罗那发生汽车撞人恐怖袭击

  • 2017年 8月 17日

西班牙巴塞罗那市中心发生货车冲撞行人事件，造成严重人员伤亡。警方已经将此事件定性为恐怖袭击事件。

  • 西班牙当地时间8月17日傍晚，一辆白色货车冲进巴塞罗那著名旅游区兰布拉大道，冲撞人群，造成13人死亡，50多人受伤。 EPA

    西班牙当地时间8月17日傍晚，一辆白色货车冲进巴塞罗那著名旅游区兰布拉大道，冲撞人群，造成13人死亡，50多人受伤。

  • 事件发生后，警方开始搜捕涉案嫌疑人，据信，凶手徒步逃离现场。 EPA

    事件发生后，警方开始搜捕涉案嫌疑人，据信，凶手徒步逃离现场。

  • 警方一方面开展搜捕嫌疑人，同时护送受到惊吓的儿童到安全地点。 AFP

    警方一方面开展搜捕嫌疑人，同时护送受到惊吓的儿童到安全地点。

  • 恐袭事件发生后，警方在市中心将人群疏散。 AFP

    恐袭事件发生后，警方在市中心将人群疏散。

  • 警方协助人们离开市中心著名的兰布拉大道(La Ramblas)。 Anna Lindsay

    警方协助人们离开市中心著名的兰布拉大道(La Ramblas)。

  • 警方要求游客和当地居民远离兰布拉大道(La Ramblas)。 Anna Lindsay

    警方要求游客和当地居民远离兰布拉大道(La Ramblas)。

  • 恐怖攻击发生时，许多人跑到兰布拉大道(La Ramblas)两旁的咖啡厅和酒吧里面躲避。 AFP

    恐怖攻击发生时，许多人跑到兰布拉大道(La Ramblas)两旁的咖啡厅和酒吧里面躲避。

  • 事件发生时，一个摊贩将彩色气球遗弃在街头。 AFP

    事件发生时，一个摊贩将彩色气球遗弃在街头。

  • 当人们逃到安全地点后，他们相互安慰。 AFP

    当人们逃到安全地点后，他们相互安慰。

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