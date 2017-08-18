连环袭击？西班牙警方在海滨小镇坎布里尔斯击毙5名自杀式袭击者

图片版权 EPA Image caption 警方正在坎布里尔斯对实施袭击的轿车进行检查。

西班牙警方称，他们在坎布里尔斯（Cambrils）镇击毙了5人，阻止了另外一起预谋驾车袭击案。袭击者身穿炸弹背心。

和坎布里尔斯距离很近的巴塞罗那于当地时间周四（17日）下午发生小货车冲撞人群事件，至少造成13人死亡，100多人受伤。一辆小货车在巴塞罗那市中心兰布拉大道（Las Ramblas）冲撞行人。

巴塞罗那袭击案涉及的货车司机徒步逃走，目前仍然未被抓获。

西班牙首相马里亚诺•拉霍伊（Mariano Rajoy）称巴塞罗那货车袭击案是"圣战袭击"。

Image caption 坎布里尔斯（Camrils）位于巴塞罗那西南面，是一个传统海滨度假区。

警方目前正在把发生在坎布里尔斯和巴塞罗那的袭击案与周三发生在阿尔卡纳尔（Alcanar）的一起爆炸案联系起来。发生在阿尔卡纳尔的爆炸案造成一人死亡。

警方官员透露，在阿尔卡纳尔那起爆炸案中，屋内的居民似乎"正在准备爆炸装置"。

在坎布里尔斯，事件还导致包括一名警员在内的7人受伤。当地时间周五凌晨，一辆轿车冲进了人群。

西班牙媒体报道称，这辆袭击者驾驶的车辆翻倒后，数名男子试图爬到车外，但他们很快被警察击毙。

坎布里尔斯位于巴塞罗那的西南面，是一个非常受欢迎的海滨度假胜地。警方称已经掌控了局势。

一支拆弹部队被派往现场，拆除袭击者身穿的炸弹背心。

巴塞罗那袭击案最新进展

Image caption 巴塞罗那货车撞人事件现场地图

警方逮捕了两人，但都不是司机。

警方还发布了一张名叫德里斯•奥巴克尔（Driss Oubakir）的男子的照片。据称他的身份证件被用于租赁袭击者驾驶的车辆。当地媒体称德里斯今年20多岁，出生在摩洛哥。但稍后的报道称他已经向警方证实自己的证件被盗。

图片版权 Spanish National Police/ HANDOUT Image caption 警方公布了一张照片称该男子证件被用于租赁袭击者驾驶的汽车，但有媒体称该男子已像警方表示自己证件被盗。

所谓"伊斯兰国"声称对巴塞罗那袭击案负责，但没有提供细节。

分析：汽车成了武器

图片版权 EPA

BBC安全事务记者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）分析称，发生在巴塞罗那的事件是最新一次使用汽车作为武器、针对标志性或者软性目标的袭击案。

一年前的尼斯，法国国庆日的庆祝活动成为袭击目标，随后是柏林圣诞节的市场。在伦敦，西敏寺和伦敦桥以及芬斯伯里公园成为袭击场所，轿车及货车被用作武器。

英国在一些重要场所增设了路障，以降低恐袭风险。还有讨论说应该对租用的车辆进行检查。但和欧洲一样，英国的安全机构认为这种措施在防范袭击方面存在局限。

袭击使用的武器不需要经过任何培训，也不需要协作或者计划。这意味着情报机构很难提前锁定嫌疑目标。

尽管所谓的"伊斯兰国"声称自己号召士兵执行了巴塞罗那袭击。但目前难以证明这种号召和袭击之间有直接联系。

近期发生在欧洲的汽车袭击案