连环袭击？西班牙警方在海滨小镇坎布里尔斯击毙5名自杀式袭击者
西班牙警方称，他们在坎布里尔斯（Cambrils）镇击毙了5人，阻止了另外一起预谋驾车袭击案。袭击者身穿炸弹背心。
和坎布里尔斯距离很近的巴塞罗那于当地时间周四（17日）下午发生小货车冲撞人群事件，至少造成13人死亡，100多人受伤。一辆小货车在巴塞罗那市中心兰布拉大道（Las Ramblas）冲撞行人。
巴塞罗那袭击案涉及的货车司机徒步逃走，目前仍然未被抓获。
西班牙首相马里亚诺•拉霍伊（Mariano Rajoy）称巴塞罗那货车袭击案是"圣战袭击"。
警方目前正在把发生在坎布里尔斯和巴塞罗那的袭击案与周三发生在阿尔卡纳尔（Alcanar）的一起爆炸案联系起来。发生在阿尔卡纳尔的爆炸案造成一人死亡。
警方官员透露，在阿尔卡纳尔那起爆炸案中，屋内的居民似乎"正在准备爆炸装置"。
在坎布里尔斯，事件还导致包括一名警员在内的7人受伤。当地时间周五凌晨，一辆轿车冲进了人群。
西班牙媒体报道称，这辆袭击者驾驶的车辆翻倒后，数名男子试图爬到车外，但他们很快被警察击毙。
坎布里尔斯位于巴塞罗那的西南面，是一个非常受欢迎的海滨度假胜地。警方称已经掌控了局势。
一支拆弹部队被派往现场，拆除袭击者身穿的炸弹背心。
巴塞罗那袭击案最新进展
警方逮捕了两人，但都不是司机。
警方还发布了一张名叫德里斯•奥巴克尔（Driss Oubakir）的男子的照片。据称他的身份证件被用于租赁袭击者驾驶的车辆。当地媒体称德里斯今年20多岁，出生在摩洛哥。但稍后的报道称他已经向警方证实自己的证件被盗。
所谓"伊斯兰国"声称对巴塞罗那袭击案负责，但没有提供细节。
分析：汽车成了武器
BBC安全事务记者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）分析称，发生在巴塞罗那的事件是最新一次使用汽车作为武器、针对标志性或者软性目标的袭击案。
一年前的尼斯，法国国庆日的庆祝活动成为袭击目标，随后是柏林圣诞节的市场。在伦敦，西敏寺和伦敦桥以及芬斯伯里公园成为袭击场所，轿车及货车被用作武器。
英国在一些重要场所增设了路障，以降低恐袭风险。还有讨论说应该对租用的车辆进行检查。但和欧洲一样，英国的安全机构认为这种措施在防范袭击方面存在局限。
袭击使用的武器不需要经过任何培训，也不需要协作或者计划。这意味着情报机构很难提前锁定嫌疑目标。
尽管所谓的"伊斯兰国"声称自己号召士兵执行了巴塞罗那袭击。但目前难以证明这种号召和袭击之间有直接联系。
近期发生在欧洲的汽车袭击案
- 2017年8月9日，法国巴黎，一名男子驾驶宝马轿车冲向一群军人，导致6人受伤；
- 2017年6月19日，英国伦敦芬斯伯里公园，有人驾车在清真寺外开车冲向穆斯林人群，导致1人死亡；
- 2017年6月3日，英国伦敦，3名杰哈德分子驾驶小货车冲向伦敦桥上的行人，并用刀行刺。事件导致8人死亡；
- 2017年4月7日，瑞典斯德哥尔摩，一名乌兹别克男子驾驶货车冲进超市，导致4人死亡；
- 2017年3月22日，英国伦敦，一名男子驾车冲向西敏寺桥上的行人，导致4人死亡。这名男子随后还捅死了一名警察；
- 2016年12月19日，德国柏林，一名突尼斯人驾驶货车冲进圣诞节市场，导致12人死亡；
- 2016年7月14日，一名突尼斯人驾驶大货车向海滩上参加国庆日庆祝活动的人群，导致86人死亡；
- 2014年12月，一辆小货车冲进南特的圣诞节市场，一辆轿车在第戎冲进人群，共导致超过20人受伤。