芬兰袭击 男子刺伤多人后遭警方开枪射击

芬兰警方说，一名男子在西南城市图尔库刺伤多人后遭到警方开枪射击。

警方表示，这名男子在被警方射中腿部后拘留。有报道指，这名男子在行凶时高喊"真主伟大"，但官方尚未确认。

警方同时还告诫当地居民远离市中心。

事发后，社交媒体上流传的照片显示一人倒在事发地点。但官方尚未公布具体的伤亡人数。

芬兰西南警方下午在推特上报告说，图尔库市中心"有多人被刺"，当局还要求居民远离市中心。