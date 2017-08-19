巴塞罗那袭击案：一名嫌犯确认被击毙

Image caption 嫌犯穆萨·奥卡比尔（Moussa Oukabir）已被警方击毙。

本周四西班牙巴塞罗那袭击案的嫌犯穆萨·奥卡比尔（Moussa Oukabir），也是警方在西班牙南部小镇坎布里尔斯（Cambrils）击毙的5人中的一人。

警方早前称，正在搜寻奥卡比尔和其他三人。目前仍有一人在逃。四人被捕。

西班牙警方稍后称，袭击案的司机可能仍然在逃。当地媒体报道称，在逃司机名叫Younes Abouyaaqoub，出生于摩洛哥。

奥卡比尔租用的一辆面包车在巴塞罗那市中心兰布拉大道（Las Ramblas）冲撞人群，致13人死亡。

警方说嫌犯一直在策划更复杂的袭击。

警方称，周三发生在巴塞罗那南部小镇阿尔卡纳尔（Alcanar）的一起爆炸案使嫌犯损失了做炸弹的材料。所以他们使用车辆进行了更简单的袭击。

据报道，被击毙的穆萨·奥卡比尔（Moussa Oukabir）17岁，是西班牙居民。其他嫌犯均为摩洛哥人。

图片版权 Spanish police Image caption 只有Younes Abouyaaqoub (右一) 仍旧下落不明。

奥卡比尔被认为用他哥哥的旅行文件租用了在巴塞罗那袭击中使用的货车，袭击发生后的几个小时，在巴塞罗那北部发现一辆逃跑用的后备车。

当天晚些时候，当他们开车冲撞行人导致一死六伤后，警方在坎布里尔斯（Cambrils）镇旁的小镇击毙了奥卡比尔和其他四名嫌犯。

警方对媒体称，早前在通缉令上的18岁嫌犯Said Aallaa和24岁嫌犯Mohamed Hychami一并被击毙。

警方还逮捕了另外四名嫌犯。